Es waren bewegende Momente, als 1989 der Eiserne Vorhang fiel. NÖN-Gesprächspartner, die daran zurückdenken, sind noch immer berührt.

Der Historiker und ehemalige BRG-Direktor Hans Angerer erinnert sich an eine Reise 1988 in die damalige Tschechoslowakei, für die man sogar bei Landeshauptmann Siegfried Ludwig intervenieren musste. Letztlich durfte die 7. Klasse fahren.

„Beim Grenzübertritt nach Hause haben die Schüler spontan die Bundeshymne gesungen“, erinnert sich Angerer. „Tut euch nichts an, bald ist der Spuk vorüber“, meinte damals ein Begleitlehrer bei den Schikanen an der Grenze. „Wir dachten, er übertreibt.“

„Die Gesichter der Menschen, die sich erstmals frei bewegen konnten, haben mich sehr berührt.“Ewald Sacher, damals SPÖ-Vizebürgermeister in Krems

Ausgerechnet am Tag des Falls der Berliner Mauer am 9. November war Angerer am Weg nach Bratislava. „Ich bin mit dem Auto gefahren, als ich in Wien im Radio gehört habe, dass die Mauer gefallen ist. Ich war so bewegt, dass ich stehen bleiben musste.“ An der Grenze habe „das alte System noch einmal richtig aufgezeigt“ – am Grenzübergang Berg musste man stundenlang warten.

Von den Erwartungen des Jahres 1989 seien viele nicht eingetroffen, meint Angerer. Man könne im nördlichen Nachbarland viele unerwartete Schönheiten entdecken. „Wir sind zwar mit unseren Nachbarn wieder im Austausch, aber so wie vor der Zeit der Trennung ist es nicht mehr.“

Zu 1989 fällt Ewald Sacher, damals SPÖ-Vizebürgermeister in Krems, ein Bild ein, das sich in sein Gedächtnis einbrannte: die Autokolonnen, die sich nach der Grenzöffnung aus der Tschechoslowakei Richtung Wien wälzten. „Die Gesichter der Menschen, die sich erstmals frei bewegen konnten, haben mich sehr berührt.“

Martin Kalchhauser Henryk Pieh: „Ich habe geweint, das war sehr emotional für mich.“

Als „riesengroße Freude“ erlebte der frühere Hadersdorfer Gemeindearzt Henryk Pieh den Fall des Eisernen Vorhangs: „Ich habe geweint, das war sehr emotional für mich.“

Pieh, ein gebürtiger Pole, und seine Frau, die aus der (Tschecho-)Slowakei stammende Medizinerin Viera Pieh, leben seit 1966 bzw. 1968 in Österreich. Besuche in der alten Heimat waren lange Zeit unmöglich, später nur mit viel Bürokratie, Grenzschikanen und der Angst im Nacken: „Werden sie uns wieder rauslassen?“

Rasante Entwicklung leider nicht nur positiv

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs „war plötzlich alles leicht“, erinnert sich Pieh, der danach auch Klassentreffen mit seinen polnischen Schulkameraden von einst organisierte. „Eines Tages bin ich auf einer Fahrt nach Polen draufgekommen, dass ich den Pass vergessen habe. Dann ist mir eingefallen: Ich brauche keinen mehr!“

Die rasante Entwicklung habe seine Erwartungen weit übertroffen, erzählt Pieh, allerdings nicht nur in positiver Hinsicht: „Für die politische Entwicklung in Polen schäme ich mich fast. Was Polen macht, ist antichristlich“, ist er als überzeugter Europäer wütend über mangelnde innereuropäische Solidarität, etwa in der Flüchtlingsfrage.

Foto: M. Sommer Emmerich Garger, der 1956 floh, genießt Reiseerleichterungen, die 1989 brachte.

Als Mittelschüler musste Emmerich Garger (später Raiba-Direktor in Krems) in seinem ungarischen Heimatort Großdorf (Vaskeresztes) den wie ein Blumenbeet gepflegten Fußpfad neben dem Stacheldrahtzaun rechen, wo Flüchtlinge verräterische Spuren hinterlassen sollten. „1989 war der Gott sei Dank weg“, freut sich der 1956 nach Österreich geflüchtete Kremser. „Das Ende der kommunistischen Herrschaft wurde schon damals herbeigesehnt.“

1989 war er längst Österreicher. „Den Menschen im Osten hat sich eine neue Welt eröffnet.“ Wie sich der Fall des Eisernen Vorhanges für ihn auswirkt? „Wenn ich zum Elternhaus nach Ungarn fahre, kann ich einen Abkürzer über einen Feldweg über die ,grüne Grenze‘ nehmen. Das taugt mir am meisten!“