Von Bürgermeistern und Vertreten von Blaulichtorganisationen sowie dem Bundesheer nahm die scheidende Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer (63) im Rahmen einer kleinen Feier am 28. Juni im Festsaal Lengenfeld Abschied.

In ihrer Rede vor den rund 50 Gästen betonte die Behördenchefin, dass es ihr in den vergangenen zehn Jahren ihres Wirkens in Krems bei der Wahrung der Hoheitsaufgaben immer darum gegangen sei, diese in Form eines guten Miteinanders umzusetzen und die Suche nach Menschlichkeit bei allen Lösungen eine Maxime gewesen sei.

Bürgermeister-Sprecher Roman Janacek (ÖVP) und Hausherr Christian Kopetzky (SPÖ) erwiderten den Dank an Mayrhofer und überreichten so wie viele andere Gäste Blumen und kleine Aufmerksamkeiten.

Mayrhofer, die in ihrer Zeit in Melk (1998 bis 2011) die erste Bezirkshauptfrau des Landes NÖ war, führte ihre Tätigkeit bis zum letzten Tag – Mittwoch, 30. Juni – aus. Seither ist ihr Nachfolger Günter Stöger am Werk.