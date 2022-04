Energieversorgung: Immer mehr setzen auf „Erneuerbare“

Werbung

„Innerhalb einer Woche waren wir ausverkauft“, zeigt sich Monika Henninger-Erber, Energiebeauftragte und Grünen-Chefin der Gemeinde Grafenegg zufrieden. Gemeint sind damit die 96 „Sonnenbausteine“, ergo Photovoltaikeinheiten, die im Oktober in einer Bürgerbeteiligungsinitiative auf Dächern etlicher Gemeindegebäude errichtet wurden.

Ende Oktober wurden die Anlagen in Betrieb genommen und liefern etwa 30 Kilowatt peak (kWp). Diese positiven Erfahrungen motivieren Henninger-Erber zu mehr. „Aktuell haben wir Ausschreibungen für drei weitere Dächer von Gemeindegebäuden am Laufen. Dabei geht es um den Kindergarten in Engabrunn, einen Bauhof und ein ehemaliges Schulgebäude, welches heute ein GEDESAG-Wohnhaus ist“, erklärt sie. Ganz ohne Probleme verlaufen diese Pläne zwar nicht, denn von sieben angefragten Photovoltaik-Firmen gab es etliche Absagen, aufgrund von Auslastung. „Zwei Firmen werden jedoch ein Angebot machen.“ Sollte der Markt nicht „zu überhitzt“ sein, werde das Projekt noch dieses Jahr über die Bühne, oder besser gesagt „auf die Dächer“ gehen. „Ideal wäre es, wenn wir die neuen Anlagen bis spätestens Sommer in Betrieb nehmen können. Eine Firma hat die entsprechenden Module bereits reserviert“, so Henninger-Erber. 120 bis 130 kWp Leistung erwartet sie sich davon.

Daten der Energieberatung NÖ zeigen für das Jahr 2020: Im Bezirk ist Photovoltaik die dominierende Art der erneuerbaren Energieerzeugung. Während Windkraftanlagen lediglich in der Gemeinde Gföhl und Kleinwasserkraftwerke und Biogasanlagen nur vereinzelt vorhanden sind, verfügen eine Reihe von Gemeinden über hunderte Photovoltaikanlagen.

Rastenfeld und St. Leonhard sind Photovoltaik-Anführer

Ganz weit vorne bei Photovoltaik sind vor allem zwei Gemeinden: Während St. Leonhard am Hornerwald mit 1.341 Watt die meiste Photovoltaik-Leistung pro Einwohner hat, verfügt Rastenfeld mit 112 Anlagen, gemessen an der Einwohnerzahl, über den größten Photovoltaik-Bestand. „Wir haben etwa auf unserem Nahversorger, aber auch beim Zahnarztgebäude und auf der Mittelschule PV-Anlagen“, so Rastenfelds Bürgermeister Gerhard Wandl (ÖVP). 135 kWp liefern die Anlagen auf Gemeindeflächen. „Aber auch im privaten Bereich tut sich viel.“

Energiegemeinschaften im Norden, Süden und Westen

Erzeuger erneuerbarer Energien sollen keine Einzelkämpfer bleiben, wenn es nach den im Aufbau befindlichen Initiativen für Energiegemeinschaften geht. Eine ist aktuell im Norden des Bezirks im Entstehen. Mit dabei sind sieben Gemeinden: Jaidhof, Rastenfeld, Gföhl, Krumau, Lichtenau, St. Leonhard und Pölla (Bezirk Zwettl).

„Wir führen aktuell Erhebungen bezüglich der Photovoltaik-Flächen, der Zählerpunkte und der Anzahl der potenziellen Abnehmer durch“, erklärt Jaidhofs Bürgermeister Franz Aschauer (ÖVP). „Die Idee ist einfach: Wenn wir in Jaidhof mehr Energie produzieren als wir brauchen, dann können wir die in einen anderen Ort umleiten.“ Auch private Stromerzeuger sollen mitmachen können.

Von Paudorf bis nach Spitz soll sich künftig die „Energiegemeinschaft Göttweigblick“ erstrecken. „Mitmachen können alle, egal ob Privatleute oder Firmen“, so Obmann Christian Hofmann. Solange die Energiegemeinschaft genug eigenen Strom produziert, werde dieser priorisiert. Zunächst werde der Strom im eigenen Haushalt, bei Überschuss in der Energiegemeinschaft verbraucht. Weiterer Überschuss wird gegen das übliche Netzentgelt eingespeist.

Wenn die Energiegemeinschaft einmal „leer“ sei, komme der benötigte Strom wieder vom bisherigen Anbieter. „Die Gemeinschafts-Mitglieder profitieren in diesem Modell von niedrigeren Netznutzungsentgelten.“ Starten wolle man, wenn man 25 bis 30 Mitglieder beisammen habe. Aktuell sind es erst fünf.

Auch in Aggsbach Markt gibt es Neues: Eine neue Fernwärmeanlage ist in Planung. In Maria Laach gibt es bereits eine solche. Diese wird von 16 Landwirten mit regionaler Biomasse versorgt und beliefert 32 Haushalte. Die Aggsbacher Anlage, die in Vorbereitung ist, soll um die 30 Gebäude versorgen. Acht Landwirte werden Rohstoffe zuliefern. Start ist die kommende Heizsaison.

