Enormer Einsatz für Flüchtlinge

Die beiden haben bereits hunderte Einsatzstunden geleistet und tausende Kilometer abgespult, um 15 Kindern und zwölf Frauen aus dem Kriegsgebiet eine sichere Unterkunft sowie Kleidung, Decken und vieles mehr zu organisieren. Tatkräftige Unterstützung erhalten die beiden in der Marktgemeinde Senftenberg von Alt-Bürgermeister Karl Steger und Martin Nuhr sowie den Bürgern im Kremstal.

„Die Hilfsbereitschaft für Menschen ist in NÖ riesengroß“, gratulierte Bundeskanzler Karl Nehammer bei einem Besuch in der Region. Für den Obmann des Vereins Special Needs Krems-Wachau, Hans-Peter Pressler, war die Unterstützung ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. „Das Ziel des Vereins ist Menschen zu helfen, die auf Unterstützung angewiesen sind.“ Der Vereinsbus war beim Transport im Einsatz und ist es auch im Alltag für Behördenwege oder Einkäufe.

Wer helfen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto AT24 3239 7000 0020 0105 tun.

