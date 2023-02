Fastenzeit: Weniger ist meistens mehr

Werden Sie in der Fastenzeit bewusst auf etwas verzichten? Kein Fernsehen, kein Zucker, kein Alkohol? Und das ganze 40 Tage lang?

Im ersten Moment klingt dies nach einer unbequemen Zeit. Doch beim Fasten geht es nicht nur darum, sich selbst zu kasteien. „Fasten ist ein bewusster Verzicht, der sowohl einem selbst, als auch seinen Mitmenschen und der Umwelt guttut“, erklärt Maria Mayer-Schwingenschlögl, katholische Religionslehrerin am BRG Ringstraße. Es gibt also viele Formen zu fasten: Möglich ist etwa auch Autofasten, der Verzicht auf Fleisch und Fisch oder die Einschränkung der Nutzung von Handys und Tablets.

Die Fastenzeit fordert den Menschen auf, über das nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben. „Wir sollen uns die Fragen stellen: Wovon habe ich zu viel? Wie kann ich mehr Zeit Beziehungen widmen, die mir wichtig sind?“, erklärt Religionspädagogin Gerlinde Hämmerle aus Krems.

Eine Folge des Verzichts: Wer fastet, spart Geld. „Während wir im Überfluss leben, kämpfen Menschen in anderen Ländern ums Überleben“, so Hämmerle. „In jeder Religion gibt es die Aufforderung, Gutes zu tun und anderen in Not zu helfen. Daher ist die Fastenzeit auch oft verbunden mit Solidaritätsaktionen und dem Appell, das ersparte Geld mit anderen Menschen zu teilen.“ Vielerorts werden Fastenwürfel ausgeteilt, und die Katholische Frauenbewegung lädt an Sonntagen zum gemeinsamen Suppenessen ein. Beispiele: In den Pfarren Krems-St. Veit und Krems-Stein findet das Suppenessen am Sonntag, 5. März, ab 11 Uhr statt. Am 12. März laden Frauen aus Furth, Langenlois und Lerchenfeld nach den Gottesdiensten ein. Krems-St. Paul und Spitz kochen am 19. März Suppen für den Familienfasttag.

Wer sich entscheidet, weniger zu essen, kann mit positiven Effekten auf Leib und Seele rechnen. „Viele Gesundheitsexperten empfehlen einzelne Fasttage oder auch längere Fastenzeiten zur Entgiftung des Körpers“, klärt Hämmerle auf. „Die Erfahrung zeigt, dass eine Reduktion der Nahrung die Sinne, wie etwa Geruchs- und Geschmackssinn, sensibilisiert. Wir (er-)leben dadurch intensiver und aufmerksamer.“

In allen großen Religionen werde gefastet. „In der katholischen Kirche ist es eine Vorbereitung auf die zwei großen Feste, Weihnachten und Ostern“, fügt Mayer-Schwingenschlögel hinzu. Das Fasten im Advent ist allerdings weniger bewusst, geblieben ist die Fastenzeit im Frühling, welche am Aschermittwoch beginnt und 40 Tage, bis zur Osternacht, der Nacht vor dem Ostersonntag, dauert. „Die Sonntage unterbrechen das Fasten und werden nicht mitgezählt. An den zwei strengen Fasttagen, Aschermittwoch und Karfreitag, sollte man sich nur einmal am Tag satt essen.“

Frater Thomas Au ist überzeugt: „Fasten beginnt im Kopf!“ Foto: Privat

Durch die vielen verschiedenen Möglichkeiten bewusster Einschränkungen, „kann grundsätzlich jeder Mensch fasten“, ist sich Frater Thomas Au, vom Benediktinerstift Göttweig, sicher. „Es kommt immer auf die Form, die Intensität und die einzelne Person an.“ Wichtig dabei ist: „Je bewusster man sich dafür entscheidet, desto leichter fällt es. Fasten beginnt im Kopf!“

