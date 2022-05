Fehlalarm um "illegale Fischotter-Falle" im Kremsfluss

Werbung

Der Zufallsfund verleitete den Spaziergänger, den im Wasser versenkten dunkle Gitterkorb mit einem Köder im Inneren für eine Falle für den streng geschützten Fischotter zu halten. Aus einer solchen in der Größe einer Bananenschachtel kann sich ein Tier nicht mehr befreien und muss unter Wasser qualvoll ersticken.

Korb ist eine "Krebsreuse"

Wie uns mehrere Leser und auch der Landesfischereiverband zwischenzeitlich mitteilten, dürfte es sich aber zum Glück nicht über ein derartiges perfides Jagdinstrument handeln. Vielmehr ist der Korb mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Krebsreuse. Als Köder dient in solchen Geräten in der Regel ein Stück Leber.

Symbolbild Foto: Shutterstock/Wayne Tuckwell

Keine Otterfalle im Bild

Wie Gregor Gravogl, der Geschäftsführer des NÖ Landesfischereiverbandes in einer Stellungnahme festhält, sei dir Information des Finders der vermeintlichen Otterfalle falsch. "Nach Ansicht des Bildmaterials in der NÖN teilen wir mit, dass es sich nach unseren Fachkenntnissen über fischereiliche Fanggeräte um eine Krebsreuse handelt." Dies sei an einer oder zwei kleineren Eingangsöffnungen erkennbar, "die Krebsen, nicht aber größeren Fischen und sehr großen Tieren wie dem Otter einen Zutritt ermöglichen sollen".

Reusen im Wasser lassen!

Eine Leine von der Krebsreuse zum Ufer diene dazu, dass der Fangkorb wieder aus dem Wasser geholt werden kann und nicht abtreibt. "Da Krebsreusen fremdem Eigentum unterliegen, ersuchen wir um eine entsprechende Klarstellung, damit nicht Fischereigeräte aus Unkenntnis dem Fischer entwendet werden."

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.