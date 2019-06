Die heiß ersehnten Sommerferien stehen vor der Tür – aber was, wenn keine Großeltern oder Freunde da sind, die sich in diesen Wochen um die Kinder kümmern?

In der Stadt gibt es für kleine Kremser von 3 bis 12 Jahren das „Ferienspiel“. Bei diesem von der Stadt finanzierten Angebot geht es aber vor allem darum, „die Ferien aktiv zu gestalten“, wie Manuela Leoni vom zuständigen Verein Impulse erklärt: „Wir sind keine regelmäßige Betreuung, außer am Mittwochvormittag, da gibt es immer das offene Atelier am Pulverturm.“

„Auf einmal war die Nachfrage der Eltern da. Kinder betreuung ist ein Riesenthema.“Gemeinderat Stefan Löffler, Gedersdorf

Für eine durchgehende Ferienbetreuung ist in der Stadt trotzdem gesorgt: Der Schülerhort in Lerchenfeld hat im Juli geöffnet, der Schülerhort Stein im August. Zusätzlich zur Betreuung im Hort wird auch ein Ausflugsprogramm angeboten.

Nicht überall im Bezirk ist die Situation so rosig wie in der Stadt, auch wenn sich „im Raum Krems das Angebot der Sommerferienbetreuung in den letzten Jahren stark verbessert hat“, wie Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiterin Doris Schartner mitteilt. Ein großes Problem neben den Kosten seien aber oft die begrenzten Zeiten, erklärt sie: „Angebote, bei denen die Kinder erst gegen 9 Uhr gebracht werden können und die kurz nach Mittag wieder enden, helfen bei der Vereinbarkeit von Job und Familie wenig.“

Auch in Krems-Land bieten inzwischen viele Gemeinden Ferienprogramme an, und vielerorts gibt es zudem eine regelmäßige Ferienbetreuung in den Horten bzw. Schulen. Da die Eltern aber nicht über alle Angebote Bescheid wissen, würde Schartner sich eine Übersicht in Form eines Kataloges wünschen. Auch gemeindeübergreifende Angebote fände sie gut.

Teilweise passiert das sowieso schon: „Wir haben im Vorjahr erstmals mit der Gemeinde Bergern zusammengearbeitet, weil Bergern zu wenig Kinder für eine selbstständige Ferienbetreuung hat“, erzählt etwa die Mauterner Stadträtin Elfriede Zeller (ÖVP). Heuer werde ein Kind aus Bergern mitbetreut. Geöffnet ist die Ferienbetreuung in der Volksschule Mautern in den ersten drei Juli-Wochen und den letzten drei August-Wochen, jeweils bis 15 Uhr, bei Bedarf bis 16 Uhr. Die Eltern tragen zwischen 40 und 60 Euro pro Woche zu den von der Gemeinde bestrittenen Gesamtkosten bei.

Forderungen nach einem durchgehenden Angebot gibt es laut Zeller nicht: „Während des Brasil-Camps haben wir sogar so wenige Anmeldungen, dass wir nur halbtags öffnen.“

Auch die Gemeinde Gedersdorf bietet – neben einem Ferienprogramm mit Aktivitäten der Vereine – eine regelmäßige Ferienbetreuung in der Volksschule an. Während es früher ein gemeinsames Angebot mit Rohrendorf gab, setzt Gedersdorf inzwischen auf eine eigene Ferienbetreuung, und zwar ganztags von 7 bis 17 Uhr. „Auf einmal war die Nachfrage der Eltern da“, erzählt der zuständige geschäftsführende Gemeinderat Stefan Löffler (ÖVP), „Kinderbetreuung ist ein Riesenthema.“ Auch einzelne Kinder aus der Nachbargemeinde werden mitbetreut. Der Grund: Dort gibt es nur halbtägige Betreuung.