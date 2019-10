Feuerwehr rettete alle 600 Tiere bei Schweinestallbrand .

In Marbach im Felde in der Gemeinde Rastenfeld (Bezirk Krems) ist am Freitagvormittag ein Schweinestall in Flammen aufgegangen. 13 Feuerwehren mit 120 Mitgliedern rückten aus, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich.