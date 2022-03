Führungswechsel in SPÖ

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Nach der ÖVP, die Josef Edlinger zu ihrem neuen Obmann gewählt hat, bestimmt am 8. April auch die SPÖ einen neuen Bezirksparteivorsitzenden. Bei der Wahl im Lerchenfelder Volkshaus wird es zu einem Führungswechsel kommen, das bestätigte zuerst der Gföhler Stadtrat Günter Steindl.

Christian Schuh (29) wurde vom Bezirksparteivorstand einstimmig für den Job des Vorsitzenden nominiert. Er wird in dieser Funktion den Bürgermeister der Stadt Krems, Reinhard Resch, ablösen.

Schuh, der 2019 auch bei der Europawahl kandidierte und ein respektables Ergebnis erzielte, ist seit 2020 Gemeinderat in seiner Heimatstadt Langenlois. Für seine Partei strebt er einen Verjüngungsprozess an, den man „auch in den Gemeinden fortführen“ wolle. Mit vielen Nachwuchskräften an Bord sei es das Ziel, auch für andere Bezirke und das Land Vorbild zu sein.

Als konkrete Themen, die er nach seiner Wahl zum Vorsitzenden angehen möchte, nennt Schuh die „zeitgemäße Gestaltung“ des Kremser Spitals, weil hier seit langer Zeit Stillstand herrsche. Aber auch für bessere Zugverbindungen in der Region möchte er sich einsetzen.

Steindl, selbst einer der einflussreichsten SPÖ-Vertreter im Bezirk, beschreibt Schuh als „jungen und verlässlichen Menschen“, der „sehr kommunikativ und mit vollem Engagement dabei ist.“ Er begrüße den Generationswechsel.

Beruflich ist Schuh als Bautechniker in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) tätig. In seiner Freizeit ist er als Jugendleiter der Feuerwehr Langenlois aktiv.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.