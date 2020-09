Am 12. Oktober ist es genau fünf Jahre her, dass der damals 19-jährige Afghane Wahed Shakarzai über Ungarn die Grenze Österreichs überschritt. „Da hatte ich sechs Monate Reise hinter mir“, erzählt er. Weshalb er nicht mitsamt seiner Familie kam, darüber möchte er nicht sprechen. Kontakt zu halten falle jedenfalls schwer: „Die Taliban zerstören regelmäßig Tele- und Internetinfrastruktur.“

„Frauen am Steuer, das war anfangs seltsam“

Nach seiner Zeit im Erstaufnahmelager Traiskirchen kam Shakarzai nach Mödling und letztlich nach Langenlois, wo der Asylberechtigte heute lebt. Vieles wirkte anfangs seltsam auf ihn. „Ich habe in Afghanistan nie Frauen Auto fahren sehen. Anfangs hatte ich Angst, mit einer Frau mitzufahren“, meint der junge Mann. „Mittlerweile sehe ich das normal.“

Shakarzai spricht gutes Deutsch, ist seit zwei Jahren als Lehrling in der KfZ-Werkstätte Fragner in Langenlois.

Er zählt zu jenen Asylberechtigten, die sozial wie auch beruflich und kulturell Fuß gefasst haben. Dies ist dem Engagement des jungen Afghanen, aber auch der Hilfe von Leuten wie dem Kremser Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes, Hans Ebner, geschuldet. „In Langenlois haben wir 48 Asylsuchende untergebracht. Drei davon leben noch immer hier.“ Mit Shakarzai und den beiden anderen ehemaligen Asylwerbern – einer arbeitet als Bäcker, der zweite in einer Pizzeria – pflegt Ebner noch immer Kontakt. „Ich habe den Männern schon damals mit Behördenkram, Arztterminen, Deutschkursen, Vorstellungsgesprächen geholfen und auch heute helfe ich ihnen immer wieder.“ Deutsch zu erlernen sei anfangs schwer gewesen, so Shakarzai: „Um das zu lernen, muss man auch in der Freizeit die Sprache anwenden, wie ich bei Hobbyfußballspielen.“

Manuela Leoni: „Mindestsicherung zog viele nach Wien."

In Krems bauten Manuela Leoni und ihr Sozialarbeits-Verein „Impulse Krems“ 2015 eine „Asylkoordinationsstelle“ auf. „Das war notwendig, als in einem Gebäude auf der Ringstraße erstmals Flüchtlinge einquartiert wurden und zahlreiche Menschen sich als Helfer anboten. Bei unserer ersten Infoveranstaltung waren 250 Leute“, erinnert sich Leoni.

„Viele verließen Krems in Richtung Wien“

In Krems Stadt und der Wachau koordinierte sie mit drei weiteren Personen ein ganzes Netz an Flüchtlings-Helfern. Nicht immer verlief die Zusammenarbeit friktionsfrei. „Manche der Helfer schmissen hin, wenn wir sie von professioneller Seite aus auf Fehler im Umgang mit den Asylwerbern aufmerksam gemacht haben.“ Wichtige Arbeit leisteten auch die sogenannten „Integrations-Coaches“, also besonders geschulte Flüchtlinge, welche als Bindeglied zwischen Asylsuchenden und dem Alltagsleben in Österreich fungierten.

Einen besonderen Platz nahm die Arbeit mit geflüchteten Frauen ein: „Wichtig war uns unter anderem, die Frauen über ihre Rechte aufzuklären.“ Trotz der regen Integrationsarbeit verließen viele der über 540 Asylsuchenden von 2015/16 Krems wieder. „In Wien ist die Mindestsicherung großzügiger geregelt. Das spielt natürlich für viele eine Rolle“, erklärt Leoni. Rund 120 Asylberechtigte gebe es noch in Krems.

Dieter Melcher: „Deutschkurse werden AMS demnächst entzogen."

Hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration ehemaliger Asylwerber zieht Dieter Melcher vom AMS Krems eine gemischte Bilanz: „Wir haben viele Personen in Ausbildung, teilweise sogar hochwertige Technikausbildungen.“ Eine spezielle Arbeitslosenquote der Asylberechtigten könne er nicht nennen, er stimmt allerdings zu, dass diese höher sei als im Bevölkerungsdurchschnitt. Diese brächten ja oft Sprachdefizite et cetera mit.

Straftaten, aber kein allgemeiner Anstieg

Beim oft debattierten Thema „Kriminalität durch Flüchtlinge“ kann der Kremser Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovksy keinen generellen Anstieg von Straftaten seit 2015 erkennen. Fakt ist aber auch, dass im Bezirk Krems eine Reihe von Straftaten wie Sachbeschädigung, Vergewaltigung und Raub von Flüchtlingen begangen wurden – die NÖN berichtete.