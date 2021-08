Verärgerung herrscht bei einigen Eltern über das gebrochene Versprechen einer kostenlosen Sommerschule zum (teilweisen) Aufholen des durch die Lockdowns verpassten Unterrichts.

„Während sich die Eltern zur Teilnahme verpflichten mussten, wurde das Angebot nun von der anderen Seite abgesagt“, kritisiert die Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten aus der Gemeinde Paudorf. Als „Ausrede“ wird gewertet, dass die MS Furth wegen der vergangenen Unwetterereignisse nicht zur Verfügung stehe. Ersten seien die Schäden längst behoben, zweitens wären sicher andere Räume zu finden gewesen. Im gesamten Raum Krems gab es für das Kind der verärgerten Mutter letztlich keine Chance …

Der Hintergrund der Absagen ist der Mangel an Lehrern für dieses Gratis-Angebot. „Wir haben nochmals alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Personal zu rekrutieren“, heißt es seitens Bildungsdirektor Johann Heuras in einer Aussendung. „Derzeit tun wir alles, was möglich ist, um die geplanten Standorte noch zu ermöglichen.“

Seit dieser Woche ist leider fix: Im Fall der MS Furth ist dies nicht gelungen.