Gastro zwischen Wut und Unverständnis

Während im Burgenland sowohl Handel als auch Gastronomie zeitgleich aufsperrten, dürfen Restaurants, Wirtshäuser, Bars und Cafés in NÖ erst mit Freitag (17. Dezember) wieder öffnen.

„Ich hätte es gemacht wie im Burgenland, denn Handel und Gastro profitieren voneinander“, kommentiert dies der Kremser Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer und ÖVP-Stadtrat Thomas Hagmann. Außerdem sei die Speisegastronomie nie Treiber des Infektionsgeschehens gewesen. Für Betriebe, die stark von Weihnachtsfeiern abhängig sind, sei der Lockdown ein harter Einschnitt gewesen.

„Das ist bei meinem Betrieb nicht der Fall“, meint dazu Andreas Macher, Chef der „Schwarzen Kuchl“ und Sprecher der Wirte in Stadt und Bezirk Krems. Weihnachtsfeiern spielen für ihn keine Rolle. Dafür habe das Abholservice seines Betriebes nie wirklich gezogen, was Macher mit der Lage in der Innenstadt begründet.

In Weißenkirchen zieht Kirchenwirt Christian Wildeis eine gemischte Bilanz. „Dass die Gastronomie erst mit Freitag öffnen darf, trifft uns nicht so sensibel, weil wir in der Nebensaison ab November sowieso nur donnerstags bis sonntags geöffnet haben.“ Der Lockdown war aber ein Schlag: „Der Sommer wird immer unser Hauptgeschäft bleiben, jedoch wollten wir die ,ruhige Zeit‘ im Dezember mit Weihnachtsfeiern intensivieren und hatten für diesen Advent wirklich gute Vorbuchungen. Das wurde mit dem Lockdown komplett umgeworfen.“ Für den restlichen Advent sei Wildeis optimistisch. Das Hotelgeschäft läuft jedoch schlecht – aktuell verzeichnet man drei Buchungen!

Noch bitterer ist die Situation in der Nachtgastronomie

„95 Prozent meines Umsatzes gehen auf die Disco zurück. Und die ist seit bald zwei Jahren fast dauergeschlossen. Im Jänner kommt eine Kreditrate von 21.000 Euro auf mich zu und ich habe laufende Kosten von 6.000 Euro. Wie soll ich das ohne Umsatz stemmen?“, zeigt sich Gastronom Helmut Preiser („Apollon“, Großreinprechts) verärgert. Nun müsse er seine Bank um Stundung der Raten bitten. „Die Vorweihnachtszeit bringt normal die größten Einnahmen für mich.“ Alle drei Wochen war ein größeres Event geplant – etwa am 20. November sowie am 23. und 25. Dezember. „Ich schätze den Umsatzentfall auf etwa 100.000 Euro.“