Wenn am 15. Mai die Gastronomie wieder hochfährt, dann haben wir beinahe zwei Monate lang ohne Restaurantbesuch durchgehalten. Eine lange Zeit, in der manchen erst richtig bewusst wurde, wie schön es ist, essen zu gehen. Nicht selber kochen zu müssen. Mit Freunden anzustoßen.

Max Flaschberger tituliert den 15. Mai passenderweise mit dem Wort „Wiederbelebung“. Der Betreiber von „Rudi‘s Würstelstand“ in der Kremser Innenstadt hat es in gut zwei Wochen vergleichsweise leicht. Seine Gäste stehen im Freien auf öffentlichem Grund, Innenbereich gibt es keinen. „Da draußen ist jeder für sich selbst verantwortlich, der Wirt kann nicht belangt werden, wenn die Abstandsregel nicht eingehalten wird“, sagt Flaschberger, für den die einzige Neuerung ein Schutzvisier ist, das er tragen wird – eine Veränderung, die dem Mann an der Grillplatte nicht wehtut. Sorge hat er hingegen um jene Atmosphäre, die den Kult-Würstelstand in der Stiebargasse so auszeichnet. „Die Leute werden sicher kommen, aber die Stimmung wird nicht mehr so locker sein wie vorher.“

Schließungswochen für Umbauarbeiten genutzt

Keinen Ansturm wie auf die Drive-in-Schalter von McDonald’s erwartet der Kremser Groß-Gastronom Harald Schindlegger, wenn er seine Lokale wieder aufsperrt. „Die Leute werden sehr verhalten reagieren am Anfang“, glaubt er und gibt zu, dass er nervös ist. Es ist ein Grund dafür, warum er das „Schmid’s“ in der Innenstadt erst am 19. Mai aufmacht. Aber auch, weil das Bier- und Burgerlokal seit Wochen seine Zentrale für den gut angenommenen Lieferdienst ist, der ab 14. Mai mit veränderter Speisekarte vom „2Stein“ aus fortgeführt wird. Die groß angelegte Renovierung, die Schindlegger dort für den Sommer geplant hatte, ist übrigens vorgezogen worden. Allerdings sind die vorgesehenen Neuerungen nicht in vollem Umfang umgesetzt worden. Auch seinen beiden Lokalen im Bühl-Center hat Schindlegger eine Blutauffrischung gegönnt. Das Buffet-Restaurant im 2. Stock tritt künftig sogar unter einem anderen Namen auf. Das „Café Grün“ wird eine Reminiszenz an vergangene Zeiten, als Schindlegger ein gleichnamiges Lokal im EKZ Steinertor hatte.

Unsicherheit herrscht vor dem Neustart bei Barbara Holzapfel vom Gutshofrestaurant Prandtauerhof in Weißenkirchen. Sie glaubt aktuell nicht, mit 15. Mai wieder aufzusperren. „Ich muss mir erst durchrechnen, ob es vom Umsatz her überhaupt sinnvoll wäre.“ Das Traditionshaus in der Wachau ist ein gemischter Betrieb mit eigenen Weingärten. Mitarbeiter, die mit der Pflege betraut sind, seien nicht in Kurzarbeit, erzählt Holzapfel. In Anbetracht der enormen Fixkosten des großen Anwesens gehe es ihr im Moment vorrangig darum, keine zusätzlichen Kosten zu verursachen.

Hinzu kämen gleich mehrere unbekannte Faktoren. Etwa wie damit umzugehen sei, wenn Gäste einen Tisch für vier Erwachsene reserviert haben, dann aber sechs Leute kommen. „Muss ich dann einschreiten oder hole ich die Polizei?“, fragt sich Holzapfel, die ihren Gästen mit dem Picknick-Angebot „Genuss to go“ zumindest einen kleinen Teil des großen Genusses im Prandtauerhof bieten möchte. Für den Verzehr der Köstlichkeiten aus der Gutshofküche in der Natur gibt es passenderweise ein umweltverträgliches Einweggeschirr dazu.

Eine Grundauslastung von circa 50 Prozent muss für Haubenkoch Toni Mörwald gegeben sein, um seine Betriebe in Grafenegg und Feuersbrunn sinnvoll weiterführen zu können. Ob er seine Restaurants Mitte Mai wiedereröffnet, hänge von mehreren Faktoren ab, jedoch: „Ich befürchte, dass wir auf eine klassisch österreichische Lösung hinauslaufen, wie wir sie etwa jahrelang auch beim Thema Rauchen in der Gastronomie hatten. Da kennt sich dann keiner mehr wirklich aus.“ Gerade im Bereich Catering rechnet Mörwald mit einer langen Zwangspause.

Skepsis herrscht auch im Hollenburger Lumpazi Bräu vor dem 15. Mai. „Viele unserer Einnahmen haben wir von Feiern und Veranstaltungen“, sagt Lumpazi-Chef Günter Stroy. Dass sich die Kundschaft etwa durch maskiertes Personal und strikte Regulierungen den Spaß am Essengehen verderben lasse, glaubt er aber nicht.