„Wenn alle Disziplin zeigen, werden wir die Situation meistern können.“ Gastronom Otto Raimitz ist zuversichtlich, dass die meisten Gäste aus der demnächst verpflichtenden Registrierung kein Problem machen werden.

Gewinnspiel soll die Registrierung versüßen

Seit über zwei Wochen schon findet man in seinen Lokalen, etwa im Wellenspiel, Karten, auf denen um Name, Adresse und Telefonnummer gebeten wird. Dazu notiert man im Lokal Tischnummer und Kellner. „Sonst hat das wenig Sinn. Da reden viele mit, machen aber dann halbe Sachen!“ Damit korrekt ausgefüllt wird, gibt es auf der Rückseite ein Gewinnspiel mit einem Thermenaufenthalt als Hauptpreis. „Die Registrierung ist keine Schikane, sondern im Interesse unserer Mitarbeiter und Gäste! Wir wollen keinen zweiten Lockdown!“

So sieht es auch sein Kollege Harald Schindlegger (Harry‘s Gastrotainment), der ebenfalls schon freiwillig registriert (die NÖN berichtete): „Da wird zu viel Zirkus gemacht. Die Leute geben an x Stellen im Internet alle Daten preis, und beim Wirten ist das das große Problem?“ Bei ihm werde die Registrierung grundsätzlich „gut angenommen“. Der Gastronomie sei gut geholfen worden, „da können wir schon auch was tun!“

Für Otto Schindler jun. vom gleichnamigen Gasthaus in Brunn am Wald ist alles „theoretisch umsetzbar, nur fehlen in der Praxis die Kapazitäten dazu“. Er kann sich vorstellen, am Eingang ein Gästebuch zu positionieren oder an jedem Tisch eine Liste zu hinterlegen. Offen ist für ihn der Umgang mit den Stammgästen, die mehrmals am Tag kommen. „Müssen sich die dann jedes Mal eintragen?“

Verweigerer müssten das Lokal verlassen

Ein auf dem Tisch liegendes Formular will auch Fiakerwirt Erwin Hartl aus Langenlois ausfüllen lassen. „Derzeit wissen wir allerdings noch nicht einmal, wie dieses aussehen wird. Ein paar Stammgäste werden sicher murren. Und wenn sich wer weigert, müsste ich ihn eigentlich des Lokals verweisen“, meint Hartl, der die Verschärfungen bereits merkt: „Die Leute haben wieder mehr Angst und gehen weniger oft aus oder ins Wirtshaus essen.“

Schon im Vorhinein will man in der Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf die Registrierung erledigen. „90 Prozent unserer Gäste reservieren ohnehin telefonisch oder per Mail“, berichtet Hartmuth Rameder. Dann brauche man nur mehr einige Daten ergänzen. Eine vorverlegte Sperrstunde ist für ihn ebenfalls kein Problem: „Um 22 Uhr ist sowieso meist Schluss.“