Gault Millau: Lob für vier Top-Winzer

Eigentlich bleibt aus heimischer Sicht alles beim Alten im neuen Gault & Millau: Als einziges Vier-Hauben-Lokal im Bezirk hat sich das Landhaus Bacher (mit Küchenchef Thomas Dorfer) in Mautern seit Jahren etabliert, wurde im Restaurant-Guide mit 18,5 (von 20 möglichen) Punkten bewertet.

Ihre 16,5 Punkte und drei Hauben konnte auch die Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf halten. Hartmuth Rameder und Erwin Windhaber haben in dieser Punkteklasse Kollegen bekommen: Das Esslokal in Hadersdorf, vor etwa zwei Jahren von Roland und Barbara Huber übernommen, hat einen ganzen Punkt zugelegt und ist damit einer der Aufsteiger des Jahres.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Traditionell gut aufgehoben sind Gourmets in den Restaurants in der Wachau. Von Krems bis Spitz reihen sich die Hauben-Lokale aneinander, auch in Kamptal und Kremstal wurden wieder Hauben vergeben. Einen „Tipp“ gibt es für das Gasthof Weißes Rössl in Mühldorf, Pulkers Heurigen in Rührsdorf und das Gasthaus Gutmann in Zöbing.

Gault & Millau vergab auch fünf Sonderpreise für NÖ-Weingüter

Gleich vier davon gingen in den Bezirk Krems. Zum Sekt des Jahres 2022 wurde der „Brut Nature Blanc de Blancs Langenlois Große Reserve 2017“ des Langenloiser Weinguts Bründlmayer gekürt. Diese Auszeichnung bekam übrigens im Vorjahr der Blanc-de- Blanc-Sekt von Michael Moosbrugger, Schloss Gobelsburg, das diesmal einen „Ambiente Award“ für seinen neuen Kreuzgang-Keller zugesprochen bekam. Als Kollektion des Jahres 2022 wurde die 2019er-Wein-Jahrgangsserie des Weinguts Hirsch in Kammern prämiert.

Und es gibt Gault-&-Millau- „Ausnahmewinzer des Jahres“: Für Michael Linke und Franz Hofbauer von der Grabenwerkstatt in Trandorf bedeutet dieser Titel einen Riesenerfolg. 2014 gründeten der Pfälzer und der Mühldorfer ihr Zwei-Mann-Projekt, bislang haben sie sechs Weinjahrgänge produziert. „Wir wollen die extremen Verhältnisse am Ende des Spitzer Grabens in unseren Weinen wiedergeben“, so die beiden.