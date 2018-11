Unter Tatverdacht steht der aus Gedersdorf stammende Schauspieler Jack Hofer (20) in der SOKO-Donau-Episode „Alte Indianer“. Ausgestrahlt wird sie am Dienstag, 4. Dezember, 20.15 Uhr, in ORF 1. Die Dreharbeiten für die Krimiserie, die im Mai am Grünen See in der Steiermark stattfanden, waren für Hofer „ein besonders positives Erlebnis“, wie er der NÖN verriet: „Das SOKO-Donau-Team ist sehr aufeinander eingespielt, und ich war überrascht, wie nett die Leute sind, obwohl sie so viel zu tun haben.“

Laut SOKO-Donau-Produktion spielt Hofer in der Episode eine der tragenden Rollen, den Ex-Freund eines der Opfer. Sein Auto wird mit Blutspuren in der Nähe des Tatorts gefunden ... „Meine Szenen fand ich sehr spannend, es war ganz etwas anderes als sonst, weil es so wilde Szenen waren“, erzählt Hofer.

Film ist in Planung

Die Schauspielkarriere des Gedersdorfers begann schon während seiner Schulzeit am BRG Ringstraße, als er die 14-jährige Hauptfigur in „Einer von uns“ verkörperte – dem Kinofilm über den Kremser „Merkur-Fall“. Im heurigen Frühling war er in dem Kinofilm „L‘Animale“ zu sehen. Nach „SOKO Donau“ stand er heuer auch für einen Kurzfilm und die neue ORF-Serie „Erbschaftsangelegenheiten“ vor der Kamera, die voraussichtlich 2019 ausgestrahlt wird.

„Außerdem arbeite ich an eigenen Projekten“, so Hofer. „Ich drehe ein Musikvideo, das aber wahrscheinlich ein Kurzfilm werden wird, und auch ein Langfilm ist in Planung.“