Gerichtsprozess: „Ich habe Angst, dass er mir auflauert, was antut“

Nach dem Ende der Beziehung mit dem alkoholkranken Vater des gemeinsamen Kindes standen Gewaltandrohungen für eine 34-Jährige aus dem Raum Langenlois an der Tagesordnung. Auch die Mutter, die die Schwiegertochter in spe unterstützt hat, verschonte er nicht und bedrohte sie mit dem Umbringen.

„Wir lebten in ständiger Angst vor ihm, vor seinen Ausbrüchen“, schilderten die Opfer, und deren Rechtsbeistand veranschaulichte: „Die Oma flüchtete einmal vor dem tobenden Sohn und sprang mit dem Enkerl im Arm aus dem Fenster.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die Empfehlung, die Finger vom Alkohol zu lassen, schlug der 33-Jährige bislang in den Wind, ebenso wie ein Kontaktverbot zur Ex nach der Trennung. Immer wieder suchte er ihre Nähe und versuchte, Widerstand unter Morddrohungen zu brechen.

Vor Gericht bagatellisierte der 33-Jährige die Taten, gab lediglich eine Ohrfeige und seinen übermäßigen Alkoholkonsum zu. Jetzt sei er aber seit einigen Monaten trocken, beteuerte er. „Ja, aber nur deshalb, weil sie in U-Haft saßen. Also ein Zwangsentzug, alleine haben Sie es bislang nicht geschafft“, kommentierte die Richterin. Sie verhängte ein Alkoholverbot und eine teilbedingte Freiheitsstrafe: 22 Monate, davon muss er fünf Monate absitzen. Weiters ordnete sie eine Therapie an.