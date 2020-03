Gleich dreimal an nur einem Tag musste die Polizei am 27. Februar bei Gewaltdelikten im privaten Bereich einschreiten.

Schon am 26. Februar hatte ein mehrfach einschlägig vorbestrafter 23-jähriger Kremser seine Schwester (30) und deren Gatten (42) telefonisch mit dem Umbringen bedroht. Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei den Hinweis, dass er sich aktuell gerade in Herzogenburg aufhalte. Dort wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Alkoholisierter trat die Wohnungstür ein

Besuch von ihrem getrennt lebenden Gatten (42) bekam am 27. Februar eine in Lerchenfeld lebende Russin (37). Der Mann, gegen den wegen fortgesetzter Gewalt ein Betretungsverbot besteht, wollte seine Ex überreden, ihm zu öffnen. Als sie das nicht tat, trat er so lange gegen die Wohnungstür, bis diese aufsprang. Die Frau konnte flüchten und die Polizei alarmieren. Rund eine Stunde später wurde der mutmaßliche Täter unweit des Tatortes verhaftet. Der Mann, der 2,5 Promille intus hatte, landete ebenfalls in der Justizanstalt Krems.

„Hilfe, mein Bruder dreht durch!“ Hilfesuchend flüchtete am selben Tag eine Mauternerin (37) gemeinsam mit ihrem Vater (64) zu einem Nachbarn, weil ihr Bruder (33) durchdrehte. Der Mann, der die Wohnung demolierte, leistete wenig später auch gegen zwei Polizistinnen und einen Polizisten heftigen Widerstand, als diese ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprachen und ihn aus der Wohnung eskortieren wollten.

Im Zuge des Gerangels kamen alle Beteiligten zu Sturz. Schließlich wurde der aggressive Mann verhaftet und auf den Posten mitgenommen. Dort beruhigte er sich später. Alle drei Beamten erlitten beim Einsatz leichte Verletzungen. Der Übeltäter wurde auf freiem Fuß angezeigt.