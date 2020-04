In der Stadt Krems fielen heuer bis Ende März 63 Millimeter Niederschlag. Das ist zwar nicht viel weniger, als es laut dem langjährigen Mittelwert der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sein sollte; weil es aber schon im vergangenen Herbst deutlich zu wenig regnete, ächzt die Natur schon so früh im Jahr unter der Trockenheit.

Die Bezirkshauptmannschaft hat deswegen in der vergangenen Woche die Waldbrandverordnung erlassen, nach der jegliches Feuerentzünden und Rauchen in Gefährdungsbereichen verboten sind. Übertretungen werden mit Geldstrafen bis zu 7.270 Euro geahndet.

Eine Zahl, die offensichtlich nicht alle abschreckt. Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer berichtet im NÖN-Gespräch von Grillereien, die trotz der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus stattgefunden haben. Er fordert die Bevölkerung jetzt auf, an die Feuerwehren zu denken. „Jeder Einsatz fordert uns in dieser Zeit in besonderem Maße heraus!“

Landwirtschaft auch betroffen

Vor Probleme stellt die Trockenheit auch die Landwirtschaft. Michaela und Klaus Tiefenbacher aus dem Eisengraberamt etwa sind stark betroffen. Das Ehepaar setzt neben den klassischen Feldfrüchten, wie Getreide, Raps oder Kukuruz, auf neue, mehrjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Johanniskraut und Himmelschlüssel. Aus den Blüten der Schlüsselblume beispielsweise wird Hustensaft hergestellt. „Um die heuer gepflanzten Himmelschlüssel durchzubringen, ist eine Bewässerung alternativlos“, sagt Michaela Tiefenbacher.

Gatte Klaus weist auf die knapp werdenden Wasserreserven hin: „Da derzeit kaum Wasser in unseren eigenen Teich zuläuft, können wir gerade noch zwei Mal je einen Hektar bewässern. Uns wäre sehr geholfen, wenn uns umliegende Teichbesitzer erlauben würden, Wasser zur Bewässerung unserer Flächen zu entnehmen, um die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln sicherzustellen.“