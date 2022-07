Hagmann: „Trend zur Genügsamkeit“ als Antwort auf Teuerung & Co.

Werbung Kinoabende Anzeige Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

NÖN: Wo sehen Sie aktuell die größte Problematik?

Thomas Hagmann: In der aktuellen Phase ergreift von den Politikern fast niemand sein Wort, um den Leuten zu sagen, was überhaupt passiert. Es gibt sehr viele Unbekannte und die Leute sind verunsichert. Das sorgt für Unruhe am Markt und das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Aus meiner Perspektive gibt es in der Wirtschaft drei große Themen. Das sind die Inflation, die Energiepreise und der Arbeitskräftemangel. Wir haben keine leichten Zeiten und müssen uns einfach anstrengen. Wir müssen aufhören, wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen. Wir müssen selber wieder aktiv werden. Das heißt, man muss den Leuten sagen, jetzt muss gearbeitet werden. Viele reden zwar von Work-Life-Balance, nur das wird nicht kommen. Die Leute, die erfolgreich sein wollen, müssen auch weiter fleißig sein und viel arbeiten. Wenn jemand sagt, mir reichen 20 Stunden, dann bekommt er das auch bezahlt. Es wird nicht so sein, dass jemand 20 Stunden arbeitet und 40 Stunden bezahlt bekommt. Das wird es auch trotz Mitarbeitermangels nicht geben. Der Sozialstaat ist absolut an der Grenze. Nun ist die Frage, wie man auf die Inflation reagieren soll. Wir Unternehmer können nichts machen, sondern das muss gesteuert werden.

Welche Möglichkeiten haben die Menschen, sich in der Zeit der allgemeinen Teuerung auf lokaler Ebene Hilfe zu suchen?

Hagmann: Die Frage ist, wie sehr das Anti-Teuerungspaket der Regierung hilft. Man darf nicht vergessen: Hinter sehr vielen Energieträgern stecken massive Steuern. Der Staat verdient jetzt unheimlich viel Geld. Er muss anfangen, das auszugleichen. Lokal kann man eigentlich nichts machen, weil das von oben gesteuert werden muss. Das Einzige was man selber machen kann, ist den Hausverstand einzuschalten. Die Leute müssen nachhaltig und regional einkaufen.

Merken Sie Verunsicherung auch bei den Unternehmern?

Hagmann: Von den Betrieben hört man eher Ärger über viele bürokratische Hürden. Man merkt, dass sich der Staat selber ändern muss. Wichtig ist, dass man jetzt sehr viel entbürokratisiert. Da geht es gar nicht um Förderungen. Es braucht einfach schnelle Umsetzbarkeiten. Das zweite große Thema für die Betriebe ist der Fachkräftemangel. Ich glaube, dass die Schockphase jetzt ein bisschen vorbeigeht. Die Leute werden sich überlegen, wo sie arbeiten gehen, weil man jetzt gutes Geld verdienen kann.

Eine Tankstelle in Gföhl musste vor wenigen Wochen die Treibstoffabgabe wegen Lieferengpässen einschränken. Werden wir in Zukunft die Auswirkungen des Krieges noch stärker zu spüren bekommen?

Hagmann: Das war logischerweise eine Notmaßnahme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es regelmäßig zu solchen Ausfällen kommt. Es gibt ja genug Erdöl. Rationierung ist an und für sich nichts Schlechtes. Sie kommt aus der Kriegswirtschaft. In Wahrheit heißt es nur, dass man eingreift und hilft, die Missstände des Marktes zu korrigieren.

Sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung zur Unterstützung der Bevölkerung ergriffen hat, ausreichend und treffsicher?

Hagmann: Das weiß so gut wie niemand. Ich persönlich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Eine direkte Maßnahme, wie die Herabsetzung der Mineralölsteuer wäre besser gewesen.

Wie beeinflussen Teuerung und Co. aktuell die tägliche Arbeit von Unternehmern?

Hagmann: Ich habe noch alte Verträge, die jetzt auslaufen. Wenn dann die neuen Verträge da sind, wird man mal den Rechenstift rausholen müssen. Man darf nicht vergessen, wo die ganzen Corona-Hilfsgelder hingegangen sind. Das ist alles zu den Mitarbeitern geflossen. Die Hilfen wurden bezahlt, um die Mitarbeiter zu beschäftigen. Ich habe eine Vervierfachung meines Energiepreises, die Rohstoffe sind um zehn bis 30 Prozent teurer geworden oder waren gar nicht lieferbar. Ich glaube, dass das Sortiment eingeschränkt werden muss und man weniger produzieren kann. Man muss sich extrem auf sein Kernsegment konzentrieren und alles was überflüssig ist, einfach weglassen.

Stichwort Work-Life-Balance: Sind wir weiter von der Vier-Tage-Woche entfernt denn je?

Hagmann: Diejenigen, die mehr Freizeit haben wollen, werden auch weniger Einkommen haben. Gewisse Sachen kann man nicht aushebeln. Wenn jemand weniger arbeitet, muss ein anderer dafür mehr arbeiten. Oder der ganze Kuchen wird kleiner. Ich glaube schon, dass es einen Trend zur Genügsamkeit gibt. Die Leute wollen weniger. Im urbanen Raum haben viele Leute kein Auto mehr. Ich fahre schon seit Jahrzehnten mit dem Zug und meinem Rad. Sicher habe ich auch ein Auto, weil es manchmal nicht anders geht. Wenn die Leute genügsamer werden, können sie natürlich auch weniger arbeiten. Aber wenn man das volle Programm haben will, Haus, Garten, Auto, muss man nach wie vor viel arbeiten.

