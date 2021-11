Helfer bei Waldbrand: Erfahrungen sind wertvoll

Der Einsatz beim großen Waldbrand in Hirschwang war der erste Inlandseinsatz für die Mitglieder des 2020 eingerichteten Sonderdienstes Waldbrand, in der Christof Unfried (FF Krustetten) für das Waldviertel in führender Position tätig ist und unter anderem von Robert Pölz (FF Lengenfeld) unterstützt wird.

Für den Bezirk Krems ist die Gruppe in der Gemeinde Paudorf stationiert, ein Mehrzweckfahrzeug wird dazu noch vom Landesfeuerwehrverband bei der FF Höbenbach stationiert. Derzeit sind elf Mitglieder aus den Wehren Höbenbach, Krems, Krustetten, Meidling, Paudorf, Rührsdorf und Tiefenfucha der Gruppe zugeordnet. An sechs Tagen standen 32 Mitglieder des Bezirks Krems mit 459 Stunden im Einsatz für den Sonderdienst Waldbrandbekämpfung.

Vor allem anstrengende Handarbeit für die Helfer

„Die Aufgaben in Hirschwang waren abwechslungsreich und anstrengend“, fasst Unfried die Eindrücke zusammen. „Im äußerst steilen Gelände mussten Schlauchleitungen verlegt, angebrannte Bäume zersägt und mit diversen Handwerkzeugen, Löschrucksäcken und Strahlrohren offene Feuer und Glutnester bekämpft werden.“ Der Einsatz dauerte jeweils einen Tag, darauf folgte zumindest ein Tag Pause, um wieder ausgerastet und motiviert ans Werk gehen zu können. „Eindrucksvoll war für uns auch die Zusammenarbeit mit diversen Luftfahrzeugen zum Materialtransport, den Löschhubschraubern und den italienischen Löschflugzeugen.“

Für die Region Krems waren die Erfahrungen der Helfer überaus lehrreich. Unfried: „Die im Einsatz gewonnen Erkenntnisse könnten auch im ähnlich gelagerten Gelände im Bezirk Krems, zum Beispiel in der Wachau, wesentlich zum Einsatzerfolg beitragen.“

Neben den auf dem Gruppenfoto abgebildeten Mitgliedern waren (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) noch Dominik Kormesser, Rita Gretzel und Sebastian Kleber sowie Alexander Zsivkovits, Martin Schaar und Bernhard Suppaner (alle FF Krems) im Einsatz.