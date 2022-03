Hoffen auf baldiges Ende des Gemetzels in der Ukraine

Nataliya Roth erlebt die vergangenen Tage mit einer Mischung aus Entsetzen und Sorge. „Der Konflikt in der Ostukraine war zwar nie ganz eingefroren, aber dass er so explodiert, habe ich selbst nicht erwartet“, sagt sie ernst.

Nataliya wurde 1974 in der Ukraine geboren. 1997 verschlug es sie im Rahmen eines Praktikums nach Österreich, wo die studierte Biotechnologin ihren späteren Ehemann Richard Roth kennenlernte. Heute lebt sie mit ihm in Rohrendorf. Er ist seit 2008 beruflich eng mit der Ukraine verbunden, bereiste auch privat zahlreiche Regionen. „Das Land war auf einem guten, demokratischen Weg. Zu sehen, was nun daraus wird, das schmerzt.“

Bruder noch vor Einmarsch nach Österreich geholt

„Ich habe meinen Bruder zu überreden versucht, nach Österreich zu kommen – aufgrund der bedrohlichen Lage. Schließlich konnte ich ihn zum Glück, noch bevor der Einmarsch geschah, für einen Österreich-Urlaub gewinnen. Nun ist er wenigstens hier in Sicherheit“, zeigt sich Nataliya Roth glücklich. Auch die Mutter lebe „zum Glück“ im Ausland.

Über die Gründe, die Russlands Präsident Wladimir Putin dazu bewogen haben, einen Angriff auf breiter Front zu führen, ja überhaupt die Ukraine seit 2014 zu destabilisieren, muss Ehemann Richard nicht lange spekulieren: „Er hat Angst vor der Demokratie. Je mehr ehemalige Sowjetrepubliken sich politisch und gesellschaftlich dem westlichen Modell verschreiben, desto mehr fürchtet er sich vor solchen Tendenzen im Inland.“ Angeekelt zeigt sich Nataliya Roth, mittlerweile österreichische Staatsbürgerin, von Putins Behauptung, die Ukraine würde an den ethnisch russischen Bevölkerungsteilen einen Völkermord verüben. „Wenn jemand keinen realen Grund für einen Krieg hat, dann muss er ihn eben erfinden. Das ist hier ganz definitiv der Fall.“

„Ukraine will verhindern, dass Putin Zeit zurückdreht“

Sie betont ausdrücklich, dass die russische Führung das Problem sei, nicht das Volk. „In meiner Kindheit während der Sowjet-Zeit war Russisch unsere Zweitsprache. Privat in der Familie wurde ukrainisch, in der Schule russisch gesprochen. Alle Filme waren auf Russisch.“ Besonders in Kiew habe sie eine freundschaftliche Koexistenz von Ukrainern und Russen erlebt. Geschichtlich, etwa über das mittelalterliche Reich der „Kiewer Rus“, sind Ukrainer und Russen eng verbunden.

„Die Sympathien für die ukrainisch-russische Freundschaft haben aber seit Ausbruch des Krieges 2014 stark abgenommen.“ Gestiegen sei allerdings das ukrainische Nationalgefühl. „Putin will die Zeit zurückdrehen, aber die Ukrainer wollen nicht zurück zu einem Diktator, der ihnen sagt, was im Land zu geschehen hat. Die lassen sich das nicht mehr bieten.“ Sie berichtet von Bekannten – Ärzten, Krankenschwestern, Richtern, Professoren – alle bereit, in der Ukraine zu bleiben und dem Land zu helfen. Das Ehepaar erwartet sich von Österreich einerseits großzügige Hilfe für die Geflüchteten, Unterstützung diplomatischer Lösungen, aber auch, dass man alles solidarisch mitträgt, was nun international an Sanktionen gegen Russland gerichtet wird. „Das muss sitzen. Der Kreml muss begreifen, was er gerade getan hat“, so Richard Roth.

So sieht es auch Erich Hackl, ehemaliger Vizebürgermeister der Stadt Krems. Auch er hat einen engen Bezug zur Ukraine, vor allem nach Lemberg im Westen des Landes. Stündlich erhält er Nachrichten von einem dort lebenden Bekannten. Von Fliegeralarm, Schutzsuche im Keller und russischen Sabotageakten ist da zu lesen. „Dabei ist Lemberg ganz im Westen ja noch recht abseits des Kämpfens.“ Aber in Stanislau, 130 Kilometer südlich von Lemberg, sei bereits der Flugplatz zerbombt worden.

Flüchtlingsbilder erinnern an Jugoslawien-Kriege

Die Bilder der Frauen, Kinder und Männer, die dem Kriegsgeschehen zu entrinnen versuchen, erinnern ihn an die Jugoslawienkriege der 1990er-Jahre. „Ich habe damals geholfen, 50 Lastwagenfuhren nach Bosnien-Herzegowina zu organisieren.“ Diesmal erwartet er sich von der EU allerdings mehr als reine Flüchtlingshilfe. „Die Ukrainer müssen gut ausgerüstet werden, um sich wehren zu können. Dass die Deutschen etwa nur Helme geschickt haben, das war doch eine Frechheit.“

Das Ehepaar Roth zeigt sich ratlos, welches endgültige Ziel Kreml-Chef Putin verfolgt. „Ich vermute, dass er aus der Ukraine eine Art, Weißrussland 2.0‘ mit einer Marionette als politische Führung machen will.“ Erich Hackl hat für die Zukunft böse Ahnungen. „Wenn Putin in der Ukraine durchkommt, wird er sein nächstes Ziel ins Auge fassen: Moldawien.“ Zwar ist das Land viel kleiner als die Ukraine, aber nichtsdestotrotz aus Putins Sicht ein wichtiger Teil der „Einflusssphäre“.

Im östlichen Landesteil, der autonomen Teilrepublik Transnistrien, gibt es große russische Bevölkerungsteile. 1992 eskalierten die Unabhängigkeitsbestrebungen Transnistriens mit der moldawischen Zentralregierung. Seitdem stehen dort russische „Friedenstruppen“. Hackl erinnert sich an seinen Besuch in Transnistrien: „Dort ist es wie zu Sowjetzeiten!“ Putin müsste also nicht einmal versuchen, die Zeit „zurückzudrehen“.

