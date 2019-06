In der Heimatleuchten-Folge „Unterwegs in der Wachau – Huchen, Laberl, Wasserbüffel“ am Freitag, 14. Juni, um 20.15 Uhr auf ServusTV fährt Moderator Richard Deutinger mit dem Käfer durch Orte von Melk bis Diendorf und besucht „Originale“ der Region.

Wie beispielsweise den „Huchen-Pepi“ Josef Fischer in Rossatz, der seit über 40 Jahren den „Donaulachs“ in Wasserbecken züchtet und ihn dann in einem Seitenarm der Donau aussetzt. Oder Barbara Schmidl in Dürnstein, wo das original Wachauer Laberl gebacken wird. Oder aber auch Robert Paget, der seine eigene Büffelherde sowie eine Schar Ziegen betreut und eine Hofkäserei betreibt.