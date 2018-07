Für die heimischen Imker ist auch 2018 ein schwieriges Jahr. Nachdem es 2017 die Varroamilbe war, die 25 Prozent der Bienenvölker vernichtete, ist es heuer die ungewöhnliche Witterung, die Sorgen bereitet. Noch nie waren ein April und ein Mai so warm, insgesamt war das erste Halbjahr das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Für die Imker bedeuten die hohen Temperaturen zum einen ein frühes Ende der Ernte, zum anderen große Ausfälle. Besonders betroffen ist die Waldhonigproduktion. „Da gibt es praktisch null. In einem normalen Jahr entfallen im Bezirk etwa 30 Prozent auf Waldhonig“, erklärt Imkervereins-Bezirksobmann Helmut Dörr. Das Waldhonig-Vorkommen im Bezirk beschränkt sich vorwiegend auf Gebiete ab 500 Metern Seehöhe.

Positiver stellt sich die Situation beim Blütenhonig dar. „Generell schaut es da nicht so schlecht aus. Aber es ist natürlich von Imker zu Imker verschieden. Ich persönlich habe eine sehr gute Menge Blütenhonig“, erzählt Dörr. Entscheidend dabei sei, wie viele Bienen man habe. „Eine Biene fliegt pro Tag 40 Mal aus und bestäubt pro Ausflug 100 Blüten. Da kann man sich vorstellen, was ein paar Bienen mehr oder weniger ausmachen können“, so Dörr.

Mittel gegen Schädling in Entwicklungsphase

Mehr Glück hatten Dörr und Kollegen dieses Jahr mit der Varroamilbe. Der ungeliebte Schädling hat die Bienenvölker größtenteils verschont. „Nur rund

5 Prozent wurden vernichtet“, so Dörr. Abhilfe gegen die Varroamilbe leisten könnte schon bald ein neuartiges Tierarzneimittel. Dörr: „Es ist aber noch nicht zugelassen und muss erst getestet werden. Die Frage ist immer, ob sich eine produzierende Firma findet, für die es ein Geschäft wird. Wenn sich nichts damit verdienen lässt, kommt es nicht auf den Markt.“