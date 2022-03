Inflation: Tafeln rechnen mit größerem Andrang

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

„Wir hatten schon Situationen mit hohen Spritpreisen, etwa in der Zeit 2008/09“, erinnert sich Stefan Tollinger, Co-Geschäftsführer des Kremser Transportunternehmens Brantner. „Aber eine derart dramatische Situation mit so astronomischen Preisanstiegen und einem Zusammenspiel so vieler Faktoren ist bisher einmalig.“

Diese drastische Lageeinschätzung ist derzeit bei vielen Branchenkollegen Tollingers zu vernehmen. 47 Prozent Preissteigerung bei Diesel seit Jahresbeginn, meint er, könne sein Unternehmen nicht einfach schlucken. Zwar herrsche in der Transportbranche ein scharfer preislicher Wettbewerbsdruck, jedoch werde es ab April eine Art des Kostenzuschlages für Brantner-Kunden geben. Mit diesem muss dann wenigstens ein Teil der aktuellen Erhöhungen gedeckt werden.

Tollinger betont jedoch: „Das soll ein transparentes und volatiles Preissystem sein. Das bedeutet, dass die Kundenpreise auch wieder sinken, sobald sich die Energie- und Spritpreise wieder normalisiert haben. Es soll auf jeden Fall nicht passieren, dass der Eindruck entsteht, wir würden uns hier ein ,Körberlgeld‘ verdienen.“ Die Firma Brantner werde auf alle Fälle sowohl für Kommunen, als auch für Industrie und Gewerbe ihre Dienstleistungen aufrechterhalten.

Auch bei Rhenus Logistics Austria im Kremser Donauhafen sieht man die Situation kritisch. Andreas Heckl, Abteil ungsleiter Lkw-Westverkehre, veranschaulicht die Teuerungssituation anhand eines konkreten Beispiels. „Die Strecke Krems – Hamburg beträgt 900 Kilometer. Ein moderner 40-Tonnen-Lkw verbraucht circa 30 Liter Diesel auf 100 Kilometer – die zusätzlichen Kosten aufgrund des Spritpreisanstieges betragen für diese Strecke damit im Vergleich zum Jahresbeginn rund 190 Euro.“

„Preisliche Spielräume sind wirklich sehr gering“

In „normalen“ Zeiten bezögen sich Treibstoffzuschläge auf einen Durchschnittspreis des vergangenen Quartals. „Derartige Vereinbarungen werden nun auf kürzere Berechnungen umgestellt“, so Heckl. Jedoch hält auch er fest: „Die Spielräume bei den Kundenpreisen sind sehr gering.“ Privathaushalte und auch Firmen müssen Wege finden, ihren Ressourcenverbrauch an allen nur möglichen Stellen zu bremsen. „Laufend wird das Fahrerpersonal auf spritsparende Fahrtechniken geschult, und als Rhenus Logistics Austria versuchen wir, moderne Fahrzeuge mit geringerem Kraftstoffverbrauch einzusetzen“, heißt es dazu vonseiten des Unternehmens.

Bei der Rot-Kreuz-betreuten „Team Österreich“-Tafel in Langenlois bemerkt man momentan noch keinen vermehrten Andrang. „Ich rechne aber damit, dass sich das ändern wird, sobald die ersten gestiegenen Energie- und Stromrechnungen ins Haus flattern“, sagt Harald Hager vom Roten Kreuz in Langenlois. Beim Kremser Soma-Markt am Kremser Bahnhof beobachtet man in letzter Zeit etwa bei einigen Gemüsesorten, Obst und Milchprodukten geringere Lieferungen. SOMA-Leiterin Claudia Psota muss über die Gründe dafür spekulieren, vermutet aber eher einen Zusammenhang mit der besseren Vermarktung bald ablaufender Lebensmittel. Stichwort: „Too Good To Go“-App.

Seitens der Caritas wünscht man sich eine „möglichst gute soziale Abfederung der massiven Teuerung“. Bei Brantner hält man mittelfristig eine „attraktive Förderung der E-Mobilität“ für notwendig. Dazu wäre eine Spritpreisdeckelung nach ungarischem Vorbild sicher eine Überlegung wert.

Der Kremser ÖBG-Regionalsekretär Christian Biegler-Powolny erachtet eine Absenkung oder Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Treibstoff und Energie für sinnvoll. „Geringverdiener sind von den Preissteigerungen besonders betroffen. Außerdem hilft das gleich, und die Regierung hat schon bei der Gastronomie bewiesen, dass das geht.“ Weiters fordert er eine staatliche Regulierung der Spritpreise. Sinkende Rohölpreise würden nicht sofort an die Kunden weitergegeben. Die gestiegenen Preise würden Kremser Betriebe belasten, hätten aber noch keine großen Auswirkungen auf den Beschäftigungsstand.

