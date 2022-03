Info-Abend der MFG: Viel Andrang, wenig Inhalt

Werbung

Enorm war das Interesse an der ersten Info-Veranstaltung der Partei MFG (Menschen – Freiheit – Grundrechte) in Mautern.

Peter Brenner (Schönberg) und Margot Leopold (Langenlois) berichteten dort – in Vertretung des krankheitsbedingt abwesenden Bezirkssprechers Sascha Zeller –, dass es schon in neun der 31 Gemeinden in Stadt und Bezirk Krems Ansprechpartner der neuen Bewegung gebe. An konkreten Inhalten hörten die Gäste nur, dass die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern abgeschafft werden solle. „Wir wollen keine Parteifunktionäre, die aus vielen Quellen verdienen“, stellte Brenner fest. Was „das Volk“ wolle, müssten die gewählten Vertreter der MFG machen.

Dieser basisdemokratische Ansatz erinnert an die Gründungsphase der Grünen. „In zehn Jahren wollen wir ein so großes politisches Gewicht haben, dass wir Gesetze mitbestimmen können“, zeigten sich die Referenten optimistisch. „Jeder ist willkommen“, betonten sie weiters, dass es bereits in Albrechtsberg, Furth, Gedersdorf, Gföhl, Grafenegg, Langenlois, Schönberg, Senftenberg und Straß Ansprechpartner für Interessierte gebe. Diese stellten sich den Gästen auch kurz vor.

