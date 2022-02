Jahresbilanz: Deutlich mehr Alko- und Drogenlenker ertappt

Fast eine Verdoppelung der „leichten“ Alkoholdelikte (0,5 bis 0,8 ‰) und eine Zunahme um rund zehn Prozent bei den „schweren“ (ab 0,8 ‰) fällt in der Verkehrsstatistik der Polizei für Stadt und Bezirk Krems ins Auge.

68 Anzeigen (2020: 37) gab es nach dem Führerscheingesetz (FSG), 171 (156) wegen starker Alkoholisierung nach der Straßenverkehrsordnung (StVO). Einen dramatischen Anstieg verzeichnete die Exekutive bei den Drogenlenkern. 24 wurden 2021 ertappt (2020: 14). Das entspricht einem Plus von 71 Prozentpunkten! Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky: „Die Ursache für die Steigerungen dürfte im wieder erstarkten Verkehrsaufkommen nach dem Corona-Lockdown liegen.“ Es sei aber auch ein „verstärkter Alkoholkonsum im privaten Bereich zu beobachten. „Die starke Steigerung bei der Zahl der Drogenlenker führt Matousovsky auf „verstärkte Schulungsmaßnahmen in diesem Bereich und das auf diesem Gebiet überaus hohe Engagement der Kollegen“ zurück.

Deutlich stiegen die Unfälle mit Verletzten an. 301 standen hier 2021 zu Buche (ein Plus von 16,6 %). Vier Verkehrstote in der Statistik sind zwar vier zu viel, aber immerhin einer weniger als 2020. Die Ursachen waren verschieden. So verunglückte am 18. Februar ein 19-Jähriger auf der B 37 in Gföhl, weil er zu schnell dran war. Ein Fahrradfahrer (16) starb am 24. Juli in Grunddorf, weil ihn ein Alkolenker mit seinem Pkw niederstieß, und ein 58-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Hollabrunn bezahlte einen Ausritt auf der L 43 zwischen Straß und Hohenwarth am 19. August mit dem Tod. Zuletzt krachte ein Rastenfelder (26) in der Nacht zum 25. Oktober mit seinem Auto in Hollenburg gegen einen Baum.

Weniger Raser auf den heimischen Straßen

Erfreuliche Tendenz in der Statistik des Jahres 2021: Die Raser dürften weniger werden. Anzeigen nach Laser-Messungen gab es im Vorjahr 610. Das sind im Vergleich zu 2020 – damals waren es 781 – um 22% weniger. Bei den Organmandaten wegen Geschwindigkeitsdelikten ist der Rückgang auf 3.191 mit minus 2% geringer. Der Sicherheitsgurt wird öfter angelegt als zuletzt. Nur 785 Strafen (1.029) gab es hier. Dafür hinkt die Disziplin beim Handytelefonieren am Steuer. Von 365 auf 407 stiegen hier die Organmandate (á 50 Euro) um knapp zwölf Prozent.

„Unsere Beamten haben trotz starker Erhöhung der Belastung durch die vielen ,Corona-Aufträge‘ eine grundsätzliche Aufgabe der Polizei, die Verkehrsüberwachung, weiterhin engagiert erfüllt“, spendet Matousovsky seinem Team ein pauschales Lob.

