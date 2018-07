Doris Pauser aus Rührsdorf nimmt an der aktuellen Grundausbildung für Caritas-Tagesmütter teil und kann nach ihrem Abschluss Tageskinder in ihrer Umgebung betreuen. Kontakt und Information über Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt es bei der Regionalbetreuerin Hermine Mayr unter 0676/83844674.

Die Caritas der Diözese St. Pölten sucht weiter nach neuen Tagesmüttern und -vätern. Der nächste Lehrgang startet in St. Pölten und Krems am 22. September. Ein Info-Abend findet am Dienstag, 28. 8., 18 Uhr, im Caritas-Beratungszentrum (St. Pölten, Schulgasse 10) statt.

Derzeit werden über 260 Kinder von 106 Tagesmüttern und Mobilen Mamis der Caritas St. Pölten betreut. Mit der Grundausbildung werden die Kernkompetenzen erworben, danach gibt es laufend Weiterbildungsangebote. Die Ausbildung umfasst 16 Seminartage, wobei die Lehrgangskosten im Wert von 1.200 Euro bei Abschluss vom Land übernommen werden.

www.tagesmutterausbildung.at