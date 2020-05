Freud und Leid liegen in Zeiten, in denen man nicht mehr seines eigenes Glückes Schmied ist, sehr eng beieinander. Diese Erfahrung macht jetzt auch Gottfried Ettenauer, Besitzer von vier Bummelzügen, mit denen er eigentlich vom Frühjahr bis in den Herbst Touristen durch die Wachau und Krems kutschiert.

Noch vor gut zwei Wochen blickte er trotz Coronakrise optimistisch in die Zukunft, nachdem er von der Stadt Krems die Genehmigung erhalten hatte, dass er ab 15. Mai loslegen kann, er eine neue Haltestelle auf dem Körnermarkt bekommt und noch dazu Ministerin Elisabeth Köstinger in Aussicht gestellt hatte, die Grenzen für deutsche Touristen zu öffnen.

9.000 Euro Fixkosten, aber keine Einnahmen

Doch dann zogen dunkle Wolken am Tourismushimmel auf. Deutschland zierte sich, Österreichs Angebot anzunehmen und die Reedereien und Busunternehmen sagten Ettenauer, dass sie erst im Juli mit den ersten Touristenströmen rechnen. „Dann habe ich sechs Monate keine Einnahmen gehabt. Demgegenüber stehen 9.000 Euro Fixkosten pro Monat“, rechnet Ettenauer vor, der nun einen seiner vier Bummelzüge verkaufen will. „Wenn wir das nicht schaffen, werden wir dichtmachen.“ Wert sei ein Zug zwischen 150.000 und 200.000 Euro, aktuell könne man von solchen Zahlen aber nur träumen, meint Ettenauer. Wenn er 50.000 Euro bekomme, sei es schon viel. Von den staatlichen Hilfen habe er bislang nur minimal profitieren können.