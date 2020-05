Sind Einweghandschuhe in einigen Branchen in den vergangenen Wochen zu einem Teil der Arbeitsuniform geworden, verzichten Fleischereien und Feinkostabteilungen in einzelnen Supermärkten nach wie vor darauf. Wurst und Fleisch werden zum Aufschneiden mit den nackten Händen angegriffen, etwa bei der Fleischerei Winkler-Langgartner in der Unteren Landstraße. Kunden, die das unhygienisch finden, gebe kaum, sagt Geschäftsführer Florian Winkler. Seinen Mitarbeitern habe er es freigestellt, ob sie Handschuhe tragen oder nicht.

Er persönlich hält es jedenfalls nicht für sinnvoll und plädiert für oftmaliges Händewaschen. „Wer Handschuhe trägt, wiegt sich oft in einem falschen Gefühl der Sicherheit, was die Hygiene betrifft. Der ist dann verleitet zu glauben, dass er dann auf nichts mehr achten muss.“

Tabu sind Handschuhe auch in den Filialen der Fleischerei Graf in Krems und Langenlois. Auch in Corona-Zeiten habe damit so gut wie niemand ein Problem, erzählt Inhaber Otto Graf. „Es gibt vielleicht einmal im Jahr eine Beschwerde deswegen.“

Gestützt wird die Vorgehensweise der Fleischereien durch das Arbeitsinspektorat, das schon 2018 mit dem Verweis auf Studien vom Einsatz von Einweghandschuhen an Feinkosttheken abriet – auch, weil Handschuhe die Haut und Umwelt belasten. Empfohlen wird stattdessen die Verwendung von Hilfsmitteln wie Gabeln oder Greifzangen beim Hantieren mit Wurst oder Fleisch.