Damit Kindern auch in der Sommerferienzeit zuverlässige Betreuung geboten werden kann, laufen in den Kremser Gemeinden Bedarfserhebungen und Vorbereitungen an. Wie weit sind die Gemeinden dabei und was soll den Kindern – und Eltern – geboten werden?

Eltern mussten Urlaub früher verbrauchen

Zahlreiche Gemeinden sind noch mitten in der Bedarfserhebung, welche in Abstimmung mit dem Land NÖ durchgeführt wird.

„Die ursprüngliche Erhebung wurde im Jänner durchgeführt und zeigte Bedarf nach 156 Plätzen im Juli und 126 im August“, so die Auskunft aus dem Langenloiser Rathaus. „Allerdings“, so wird ergänzt, „kann sich bei der aktuell durchgeführten Erhebung ein anderes Bild zeigen.“ Man rechne eher mit steigendem Bedarf. Ein Grund: Zahlreiche Eltern mussten ihren für Sommer geplanten Urlaub corona-bedingt früher aufbrauchen. Insgesamt konstatiert man in Langenlois verstärkte Nachfrage bei Nachmittagsbetreuung. „Oft ist es den Eltern nicht mehr möglich, die Kinder zu den Großeltern zu bringen“, meint die zuständige Stadträtin Birgit Meinhard.

Gföhl plant sein erstes Kindersportcamp

Foto: Martin Kalchhauser Gföhls Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger: „Erstes Gföhler Sportcamp für August geplant.“

Auch in Gföhl läuft die Bedarfserhebung gerade an. „Wir gehen von deutlichem Bedarf aus“, sagt Gföhls Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger. Derzeit betreut der Kindergarten 60 bis 70 Kinder. Hinsichtlich der sportlichen Betätigung von Schulkindern wird ein Sportcamp geplant – das erste, das es je in Gföhl gab. „Anfang August bieten wir den Kindern ein abwechslungsreiches Programm. Von Leichtathletik, Turnen und Schwimmen bis hin zu Tennis und Fußball ist an alles gedacht“, so Etzenberger. Genutzt werde dafür unter anderem der Platz des SC Admira Gföhl, bei Schlechtwetter weiche man in die hiesige Sporthalle aus.

„Kindergarten nur bei Berufstätigkeit“

Martin Bürgermeister Andreas Neuwirth, Droß: „Beide Eltern müssen Berufstätigkeit nachweisen.“Kalchhauser

Ein bisschen anders sieht das Ferienprogramm für die Kinder der etwas weiter südlich gelegenen Gemeinde Droß aus. „Wir haben auch schon in den vergangenen Jahren Exkursionen und Ausflüge mit den Kindern gemacht, etwa zur Besichtigung der Braunbären oder zur Landesfeuerwehrschule Tulln“, erklärt dazu der Droßer Bürgermeister Andreas Neuwirth. Auch dieses Jahr ist Ähnliches geplant, wenn auch in geringerem Ausmaß.

Die Betreuung von Kindergartenkindern aus Stratzing wird seit jeher von Droß übernommen. „Etwa ein Drittel unserer Kindergartenkinder ist aus Stratzing.“ Neuwirth betont, dass ein Kindergartenplatz nur jenen Eltern zugutekommen soll, die auch tatsächlich beide berufstätig sind. „Das müssen die Eltern auch bei uns nachweisen.“

Kindergarten Dürnstein schließt baubedingt

Aufgrund der vom Land NÖ neu definierten Rahmenbedingungen für die Landeskindergärten entfällt die sonst übliche dreiwöchige Schließung während der Sommerferien. In Dürnstein wird der Kindergarten dennoch für 21 Tage schließen. Der Grund: Bautätigkeiten. Betreut wird während der ersten drei Juli-Wochen, gefolgt von der Schließung. Weiter geht es dann für drei Wochen im August. „Die Erhebung hat keinen wirklich erhöhten Bedarf gezeigt“, erklärt der zuständige Dürnsteiner Gemeinderat Stephan Harm. Die regulären Öffnungszeiten gehen von 7 Uhr Früh bis 13 Uhr, wobei „bis 16

Uhr verlängert wird, wenn dies mindestens drei Kinder benötigen“. Daneben gebe es noch eine Kleinkindergruppe für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren. „Hier übernehmen wir auch Kinder aus Spitz, Weißenkirchen und Mautern.“

Schwimmkurs fällt aus, Tenniscamp findet statt

Wie in Gföhl habe man auch in Dürnstein ein Feriensportprogramm geplant. Der ursprünglich angedachte Schwimmkurs wird nicht stattfinden. „Wir haben zwar beim Kremser Schwimmverein angefragt, konnten aber keine Lehrer bekommen.“ Für Kinder ab sechs Jahren wird allerdings ein Tenniscamp stattfinden. „Wir zählen bis jetzt 21 Anmeldungen“, berichtet Harm.

Tagesmütter im Aufwind wegen Corona-Virus

Beim Verein „Kinderfreunde“, der bereits seit fast 20 Jahren die Ferienbetreuung in Gedersdorf anbietet, sieht man „erhöhten Bedarf“ für diese Sommerferiensaison. „Im Moment gibt es aber noch relativ wenige Anmeldungen, weil etliche Eltern unsicher sind, unter welchen Bedingungen die Betreuung stattfinden wird“, so Kinderfreund Martin Müller. Normalerweise würden 20 bis 25 Kinder in einer Gruppe zusammengefasst. Aufgrund coronabedingt erhöhter Gesundheitsmaßnahmen werde man die Zahl auf 18 Kinder reduzieren. Insgesamt sind unter dem Motto „Ferien zu Hause“ sieben Wochen mit Kinderbetreuung geplant.

Beim Hilfswerk NÖ spürt man Aufwind für Tagesmütter: „Zahlreiche Eltern wollen ihre Kinder coronabedingt nicht in großen Gruppen betreuen lassen. Unsere Tagesmütter arbeiten maximal mit jeweils sieben Kindern.“ Weiters würden Tagesmütter wegen ihrer höheren Flexibilität gerne nachgefragt. In Krems-Stadt beschäftige das Hilfswerk fünf, im restlichen Bezirk 15 Tagesmütter. Diese Stadt-Land-Verteilung zeige sich auch im gesamten Bundesland.