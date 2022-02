Kindern Verzicht vermitteln: Anregungen für die Fastenzeit

Auch in diesem Jahr bietet der Katholische Familienverband im Bezirk Krems mit der Aktion „plusminus“ wieder Anregungen, die Fastenzeit innerhalb der Familie zu begehen. „Wir laden Sie ein, mit Ihrer Familie ihre Konsum- und Verhaltensgewohnheiten zu hinterfragen und einen bewussten Blick auf die eigene Lebensweise zu werfen“, so Bettina Furley, Geschäftsführerin des Familienverbands. Dazu halte man für alle Familienmitglieder 40 Aufgaben bereit, die sich mit Verzicht, Nächstenliebe und Reflexion beschäftigen, „uns zu einem guten Verhalten motivieren und so das Familiennetzwerk stärken“. Beleben wolle man die Fastenzeit aber auch in Kindergärten und Volksschulen.

Der Katholische Familienverband bietet dazu auch viele Materialien als Starthilfe und damit das Durchhalten nicht so schwer fällt, diese sind zu bestellen unter 02742/354-203 (Mail: info-noe@familie.at oder auf http://www.aktionplusminus.net ). Das Material ist für Familien, Pfarren und Schulen geeignet.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden