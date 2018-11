Die letzten zwei vergangenen Jahre hat ein heute 18-Jähriger aus der Gemeinde Gedersdorf in der Wachaumetropole am Bahnhof, in einem frequentierten Jugendlokal und im Stadtpark Cannabiskraut verkauft.

„Ich musste meine Drogensucht irgendwie finanzieren. Als Lehrling in Ausbildung hat man ja nicht viel Geld zur Verfügung“, erklärte der 18-Jährige vor Gericht. Er habe auch die Ausbildungszeiten an der Berufsschule in Laa an der Thaya genutzt, Drogenabnehmer zu finden. Und die habe er auch gefunden, bekannte der Lehrling und erzählte von Stammkunden an der Schule.

Im Juni dieses Jahres endete die Dealerkarriere des jungen Mannes: Im Kofferraum seines Wagens wurden insgesamt 250 Gramm Cannabiskraut, in verkaufsüblichen Kleinmengen abgepackt, gefunden. „Ich bin jetzt clean und mache eine Therapie“, erklärte er und legte ein reumütiges Geständnis ab.

Der bislang unbescholtene Gedersdorfer wurde zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Weiter erhielt er die Weisung, die Therapie fortzusetzen.