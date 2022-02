Lage an den Schulen: „Könnte knapp werden“

Dass die Schüler jetzt am Sitzplatz keine Maske mehr tragen müssen, sorgt in den Schulen für gemischte Gefühle. „Ich finde es schön für die Kinder, dass sie wieder ein bisschen mehr Freiheit haben“, meint Astrid Steiner, Direktorin der Volksschule Langenlois. Sie fügt jedoch hinzu: „Mein Eindruck ist, dass die Schüler die Masken ohne große Probleme getragen haben. Das ist das Schöne an Kindern, dass sie alles so entspannt sehen.“ Die Lockerungen nimmt Steiner gelassen: „Gerade Kinder entwickeln sehr milde Symptome, wenn sie infiziert sind.“

Probleme könnten indes auf die Schulen zukommen, wenn zu viele Lehrer gleichzeitig erkranken. Da Lehrer weiter FFP2-Maske tragen, rechnet Steiner nicht mit vielen Ausfällen, räumt aber ein: „Vielleicht sehe ich das zu positiv.“ BORG-Direktorin Barbara Faltl sagt: „Bis jetzt war es im Rahmen. Aber wenn noch mehr Lehrer erkranken, könnte es knapp werden. Dann können wir nicht mehr jeden Unterricht supplieren.“ Denn nur eine Minderheit hat überhaupt keine Symptome. „Manche liegen im Bett und können sich nicht rühren. Die können auch keine Arbeitsaufträge erstellen oder Online-Unterricht abhalten.“

Wie sich der Wegfall der Masken am Sitzplatz auf die Infektionszahlen unter den Schülern und die Quarantäne auswirken wird, darüber wagt Faltl keine Prognose. Zur Sicherheit will sie ihren Schülern weiter das konsequente Tragen der FFP2-Maske ans Herz legen, auch wenn sie das nur empfehlen und nicht befehlen darf: „Damit nicht ganze Klassen daheimbleiben müssen, falls sich die Ansteckungszahlen doch nicht im Rahmen halten.“

