Rechtzeitig zum Beginn der „Langen Nacht der Kirchen“ hatte sich der Himmel am 25. Mai nach teilweise schweren Unwettern aufgeklart. So kamen rund 20.000 Besucher an einem warmen Abend zu 250 Einzelveranstaltungen in 55 Kirchen im Gebiet der Diözese St. Pölten. Die 14. Auflage bot in bundesweit rund 2.500 Veranstaltungen in 620 Gotteshäusern wieder ein buntes Programm.

Kinderaktivitäten und Musikangebote waren Hit

Das biblische Motto lautete heuer „Auch blieben sie die Nacht über um das Haus Gottes“. In ganz Österreich nahmen 350.000 Interessierte teil. Auch im Bezirk wurden die Gotteshäuser von vielen Gästen besucht. Besonders guten Anklang fanden Kinder-Aktivitäten und musikalische Darbietungen. Bei letzteren gab es nicht nur ein teilweise extrem hohes Niveau, in vielen Fällen wurden die Besucher auch zum Mitmachen aufgefordert.

Unterwegs „zwischen Himmel und Hölle“

In der Pfarre Stiefern wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Nach einer feierlichen Marienandacht – für Orgel und Gesang zeichnete Michael Steinecker verantwortlich – wurde unter dem Titel „Zwischen Himmel und Hölle“ heiteres von der Kirche und vom Klerus vorgetragen, musikalisch begleitet von den Garser „A-Dom-Spatzen“. Beim anschließenden „Kirchentratsch“ auf dem Kirchenplatz gab es eine Agape . Den Schluss bildete eine „Egelmeditation“.

Picknick und Camping in Obermeisling

In Obermeisling konnte das komplette Programm stattfinden, nachdem es der Wettergott letzten Endes gut gemeint hatte. Alles drehte sich hier um das „Haus Gottes“. Bereits in den frühen Abendstunden waren die Lagerplätze für Picknick und Camping vorbereitet. Offiziell startete das Programm dann um 21 Uhr mit einer liturgischen Andacht beim Friedhofskreuz.

Einige hielten bis zum Frühstück durch

Eine durch die Besucher gebildete Lichterkette tauchte den Weg rund um das Gotteshaus in eine besondere Atmosphäre. Um 21.30 Uhr begann der nächtliche Ausflug der Fledermäuse, und um 22 Uhr sorgte der Schwarz-weiß-Filmklassiker „Don Camillo und Peppone“ unter freiem Himmel für Schmunzeln. Der Abend endete für die Camper erst tags darauf bei strahlendem Sonnenschein mit einem gemeinsamen Frühstück im Pfarrgarten.

Schnitzeljagd mit Kirchenmaus „Steffi“

Eine begeisternde Eröffnung der Langen Nacht erlebten die Besucher in der und um die Pfarrkirche Mautern. Zahlreiche junge Familien waren gekommen. Die Kids waren mit Enthusiasmus bei der Schnitzeljagd im Gotteshaus dabei und entdeckten anschließend mit „Kirchenmaus Steffi“ den Turm, die Orgel und andere spannende Orte in der Kirche. Viele Kinder malten die Kirchenmaus oder bastelten aus alten Rebstöcken Leuchter, Kreuz etc. Diakon Kaul Przybysz beschloss das Kinderprogramm mit einer Segnung.

Heiliger Severin stand im Mittelpunkt

Ganz im Zeichen des hl. Severin stand das Programm für die Erwachsenen. Eine Foto- und Textdokumentation über das Stift Göttweig und Persönlichkeiten, die in Mautern Seelsorger waren, gehörten ebenso dazu wie ein Vortrag von Prior P. Christoph Mayrhofer über Märtyrer einst (Stephanus und Florian) und heute. Im Anklang an die erste Erwähnung von Weinbau im heutigen Österreich in der „Vita Severini“ (5. Jahrhundert) präsentierte Winzerfamilie Hutter ihren gelungenen „Amphorenwein“ beim Severin-Altar.

Fackelwanderung und Panflötenmusik

Ein weiteres Highlight in der Römerstadt-Pfarre war die Fackelwanderung mit Fritz Lošek entlang den Severin-Stationen am Mauterner Kulturweg zum Thema „Den hl. Severin begreifen“. Das Römermuseum Mautern mit seiner Jahresausstellung „Severin: Held und Heiliger“ hatte eigens am Abend geöffnet. Bei Kerzenschein und Panflötenmusik mit der jungen Künstlerin Natascha-Rafaella Plank klang die Lange Nacht in Mautern gegen 23 Uhr aus.

Hochzeitslieder und Fotoschau kamen an

Die Pfarre Schiltern war heuer zum ersten Mal mit dabei. Nachdem Petrus „den Regen abgestellt“ hatte, konnten hier um 17 Uhr die Lange Nacht eingeläutet werden. Einem abwechslungsreichen Kinderprogramm folgten religiöse Lieder mit Unterstützung des Kirchenchores, eine Lesung aus dem Roman „Der Name der Rose“ , Hochzeitslieder (präsentiert von Heide Haindl und Reinhard Kittenberger) sowie eine Fotoschau über die vergangenen 25 Jahre der Kirchenrenovierung. Mit Spezialeffekten war die Kirche innen und außen beleuchtet, sodass sie ein weithin sichtbares Zeichen setzte. Rund120 Besucher von nah und fern fanden sich bei der „Premiere“ ein.

Einladung zum Mitsingen wurde angenommen

In den Kremser Gotteshäusern dominierte sakrale Musik das Programm des Abends. Die Stadtpfarre St. Veit hatte in die Bürgerspitalkirche eingeladen. Dort hieß es zuerst „Cantate! Singt mit uns!“ Viele machten begeistert mit, sodass dank der weit geöffneten Türen der Kirche auch Passanten der Landstraße in den Genuss der Lieder kamen. Ein Gebet mit Gesängen aus Taizé bildete hier den Abschluss.

Qualitativ hochwertiges Angebot in Piaristenkirche

Im Anschluss an einen Abendgottesdienst, den er Chor der Danube Private University (DPU) Stein musikalisch gestaltete, begaben sich die Besucher der Piaristenkirche auf Entdeckungstour in die alte Jesuitengruft unter dem Presbyterium der Kirche. Hochwertig war das Gebotene am späten Abend. „Steininger & Friends“ (Musiker und Sänger unter dem Dirigat Gerda Maria Steiningers und Georgi Nikolovs) brachten barocke Werke zur Aufführung.

Termin für 2019 steht bereits jetzt fest!

Wer möchte, kann sich schon jetzt einen Kalendereintrag machen: Die nächste "Lange Nacht der Kirchen" findet am Freitag, 24. Mai 2019, statt.