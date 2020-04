Zumindest bis 30. Juni dürfen in Österreich wegen der Coronavirus-Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden. Das hat die Regierung in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Die Kultur- und Weinregion Krems trifft diese Verordnung besonders hart, hunderte kleinere und größere Events sind abgesagt, manche auf Herbst verschoben, in der Hoffnung, dass sich die Situation bis dahin normalisiert hat.

Kremser Musikfrühling um ein Jahr verschoben

Gleich um ein Jahr nach hinten verlegt worden ist der „2. Kremser Musikfrühling“, der am 29. und 30. Mai am Südtirolerplatz über die Bühne gehen hätte sollen. Rund 5.000 Fans hatte Veranstalter Othmar Seidl zu den Konzerten von „Silbermond“, „Die Seer“ und Thorsteinn Einarsson erwartet. Das Event im Herzen von Krems steigt nun mit denselben Künstlern am 28. und 29. Mai 2021, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

In abgespeckter Form zelebriert wird das Beethoven-Jubiläumsjahr anlässlich des 250. Geburtstages des großen Komponisten. Der „BTHVN2020 Musikfrachter“, der dieser Tage auf seiner Reise von Bonn nach Wien an der Schiffsanlegestelle in Stein Halt gemacht hätte und auf dem Workshops und Konzerte stattgefunden hätten, ist nur einer von vielen Programmpunkten, die bis Ende Juni entfallen. „Es gibt Überlegungen, manches später nachzuholen, aber das hängt davon ab, wie sich die ganze Lage entwickelt. Wir hoffen derzeit noch, dass wir im September das Beethoven-Festival in Gneixendorf machen können – aufgrund des Veranstaltungsortes Schloss Wasserhof ist das ja eine besonders spannende Sache“, sagt Gerald Streibel, Obmann der Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft Krems, die das Beethoven-Jahr in Krems koordiniert.

Winzer ebenso betroffen

Auf ihre besten Präsentationsmöglichkeiten verzichten müssen vorerst auch die Winzer, der Weinfrühling in der Wachau ist auf 5. und 6. September verschoben, für das Pendant im Krems- und Kamptal gibt es noch keinen Alternativtermin. Ersatzlos gestrichen sind die traditionellen Sonnwendfeiern in der Wachau. Sie werden erst wieder im nächsten Jahr stattfinden. Gleiches gilt für das Großprojekt „Langenloiser Gartensommer“. Die Verschiebung sei „schweren Herzens“ beschlossen worden, wie Bürgermeister Harald Leopold sagt, denn man sei mit den Vorbereitungen voll im Zeitplan gelegen. Ganz hart trifft die Verschiebung Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger, der zehn neue Gärten, darunter drei Gartensommer-Kunstgärten, in seinem Schaubereich in Schiltern angelegt hat. Er hofft, dass er bald wieder Besucher empfangen darf: „Gerade in diesem Jahr wird es besonders wichtig sein, in der Natur Kraft zu tanken und für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen.“

Noch keine definitive Entscheidung gibt es zur Jubiläumsoperette „Die Fledermaus“ mit künstlerischem Leiter Christoph Wagner-Trenkwitz in Langen lois, deren Premiere für den 23. Juli geplant ist. „Die Vorbereitungen sind praktisch abgeschlossen, der Probenbeginn ist für Mitte Juni angesetzt. Derzeit gehen wir davon aus, dass ,Die Fledermaus‘ planmäßig stattfinden wird“, sagt Kultur-Geschäftsführer Robert Stadler.

Ebenfalls nicht abgesagt ist bis dato das Kulturfestival „Glatt & Verkehrt“, zu dem zwischen 10. und 26. Juli zahlreiche Künstler aus dem Ausland erwartet werden. „Noch zuwarten“ möchte der SC Admira Gföhl wegen seines Volksfests von 17. bis 19. Juli. Am gestrigen Dienstag (nach Redaktionsschluss) fand eine Vorstandssitzung dazu statt.