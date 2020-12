Bäcker, Fleischer, Konditoren und Co. „dürfen“ zwar öffnen, zählen aber dennoch oft zu den Verlierern der Coronakrise. „Wer vor allem Hotels und Gasthäuser belieferte, ist besonders hart getroffen“, sagt der Kremser Wirtschaftskammer-Chef Thomas Hagmann. Die WKO richtet daher einen Hilferuf an die Bundesregierung, spricht von einem Umsatzausfall von 30 bis 90 Prozent. „Wer mehr auf Privatpersonen als Kunden angewiesen ist und sich in guter Lage befindet, hat natürlich bessere Karten.“

Hagmanns eigener Kaffeehaus- und Konditoreibetrieb musste auch Verluste hinnehmen, profitiere aber von seiner Innenstadtlage. Insgesamt sehen Hagmann und die WKO einen Umsatzausgleich für das Lebensmittelgewerbe als notwendig. Eine weitere Ungerechtigkeit: „Geschlossene Gastronomiebetriebe übernehmen Dienstleistungen von Bäckereien, etwa wenn Kekse gebacken und verkauft werden.“ Dies werde ihnen nicht auf die 80-prozentige Umsatzkompensation angerechnet.

Bäckermeister Herbert Bruckner aus Theiß machte 25 Prozent seines Umsatzes mit Gastro-Lieferungen. „Die sind gänzlich weg“, sagt er. „Allerdings gab es bei unseren Umsätzen im Lebensmitteleinzelhandel sogar ein Plus.“ Sein eigener Betrieb benötige keine Umsatzkompensation, auch keine Kurzarbeit. Bruckner verweist allerdings auf Kremser und Langenloiser Betriebe, die aufgrund stärkerer Gastro-Abhängigkeit wohl größere Probleme hätten.