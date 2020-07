Etwa neun Monate ist es her, dass Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) den ersten Teil einer Reform des Hundehaltegesetzes eingeleitet hat. Es ging um verschärfte Beißkorbregeln, was für Kritik sorgte. Der nun angekündigte Teil zwei der Reform soll „am anderen Ende der Leine“, also bei den Besitzern, ansetzen. Was sagen Hunde-Liebhaber und -Trainer zu den Plänen?

Dieses Jahr bisher sechs Hundebisse im Bezirk

Das Ziel der Reform: Vorfälle mit Sach- und Personenschaden durch Hunde minimieren. Die Bezirkshauptmannschaft Krems meldet 21 Hundebisse 2018, 13 im Vorjahr und bislang sechs für 2020. Wie hoch das Dunkelfeld nicht gemeldeter Fälle ist, bleibt nur zu schätzen.

„Praxis und Theorieinhalte beim Hundeführerschein müssen festgelegt werden.“ Sabine Hahndl, Hundetrainerin

Die Kritik fällt wesentlich positiver aus als bei Teil eins der Reform. „Verpflichtende Beratung vor Anschaffung eines Hundes ist zu begrüßen. Vernünftige Hundebesitzer haben sich auch bislang gut informiert, andere sich eher davor gedrückt“, meint Gerhard Eder vom Heeressportverein Krems-Mautern, der auch eine Sektion Hundesport hat. Er schränkt aber ein: „Es bleibt die Frage, inwiefern diese Beratung etwas bewirkt oder ob Leute sich nur pro forma hineinsetzen.“ Auch Hundetrainerin Sabine Hahndl von der Gneixendorfer Hundeschule „HunDu“ begrüßt Beratungen und betont, wie viele Aspekte bei Hunden bedacht werden müssen. „Hunde können besondere Charaktereigenschaften haben, mit denen man klarkommen muss. Man muss auch überlegen, wie viel Aufmerksamkeit, Pflege und Auslauf ein bestimmter Hund braucht und ob man das auch alles stemmen kann.“

„Grundlagenkenntnisse vieler Besitzer bei null“

Ein weiterer Punkt der Reform, der verpflichtende Hundeführerschein für alle Hunderassen, stößt auf Zustimmung, wenn auch mit Einschränkungen. Trainerin Hahndl erlebt oft, dass bei vielen Besitzern „die Grundkenntnisse bei null liegen“. „Man muss die Signale des Hundes lesen können, um Gefahrensituationen zu vermeiden.“ Allerdings sei weitgehend unreguliert, welche Übungen und Theorie-Inhalte beim Hundeführerschein überhaupt vermittelt werden sollen. „Jede Hundeschule macht das anders, und niemand kontrolliert da was. Ich könnte theoretisch jemandem ohne Prüfung einen Zettel unterschreiben, und dann hat er oder sie den Hundeführerschein“, kritisiert Hahndl, die auf gewaltfreie Hundeerziehung setzt.

Auch Reinhard Kittenberger, Chef der Schilterner Erlebnisgärten und selbst Hundeliebhaber, sieht Notwendigkeit zur Regulierung. Wie viel Aufmerksamkeit und Arbeit effektives Hundetraining voraussetze, sehe er an seinen beiden Hündinnen, die er aus einem Tierheim auf Sardinien geholt habe. „Die beiden haben früh unschöne Erfahrungen gemacht. Besonders während der ersten Monate mussten wir intensiv mit den beiden arbeiten. Und das ist eine fortlaufende Aufgabe.“

Die Reform sieht außerdem die Einführung eines NÖ Hundepasses und eine verpflichtende Hundehaftpflichtversicherung vor. Beim Hundepass sollen alle Untersuchungen und ebenso Auffälligkeiten festgehalten werden. Zumindest was das Verhalten eines Hundes angeht, kann Hahndl diesem Entwurf nur bedingt etwas abgewinnen: „Eine Untersuchung ist eine Momentaufnahme, und ein Tierarzt hat in der Regel keine Sachkunde bei auffälligem Hundeverhalten.“

25 bis 140 Euro für Hunde-Versicherung

Eder, Hahndl und Kittenberger sehen die geplante allgemeinen Haftpflichtversicherung positiv. Allgemeine oder eingeschränkte Regelungen existieren bereits in Wien, der Steiermark, Salzburg, Tirol und Oberösterreich. Dass jeder Hund rassenunabhängig versichert werden soll, unterstreicht Kittenberger mit einer Anekdote: „Als in Schiltern vor wenigen Monaten ein Haus brannte, haben wir auch zwei Chihuahuas gerettet.“ Die beiden seien natürlich sehr verängstigt gewesen, und einer habe ihn schließlich am Finger erwischt. „Also – auch die Kleinen können was anrichten!“, scherzt er. Es herrscht auch einhellig die Meinung, dass eine Erhöhung der Verpflichtungen und finanziellen Hürden eine gewisse Klientel, welche „besser keinen Hund besitzen sollte“, von einer Anschaffung abhalten könnte.

Bei der Wiener Städtischen Versicherung reichen Beiträge von 70 bis 140 Euro pro Jahr, je nach Höhe der Versicherungssumme. Die Allianz Versicherung nimmt 25 Euro pro Jahr (bei einer Versicherungssumme von 1,5 Mio. Euro). Rasse und Alter spielen in beiden Fällen keine Rolle. Es gibt auch kein Bonus-Malus-System.