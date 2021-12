Lockdown: Erzwungene Adventruhe

Für Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur NÖ, ist die Adventzeit normalerweise Hochsaison. „Es ist, wie es ist“, kommentiert sie die Absage von Adventsingen, Weihnachtskonzerten usw. Privat schätzt Draxler den Advent als Zeit des Ausruhens, Besinnens, des Nachdenkens.

„Täglich zünden wir eine Adventkranzkerze an. Diese sind in den liturgischen Farben, drei violette und eine rosafarbene, gehalten. Das Haus wird mit Tannenzweigen geschmückt.“ Am 4. Dezember, dem Namenstag der Heiligen Barbara, werden Obstbaumäste abgeschnitten und eingewässert. „Wenn diese am Heiligen Abend erblühen, verheißt das Segen und Glück.“ Auch der Speiseplan ist an den Advent angepasst: „Fastensuppe, Bratapfel, Kastanien, Germteig und Lebkuchen werden bevorzugt.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Auch Amandus Kostler hat im Advent üblicherweise viel zu tun

Der Mann hinter dem Jaidhofer Adventmarkt – auch dieser fiel dem Lockdown zum Opfer – bringt sich auch selbst gerne auf Adventmärkten in weihnachtliche Stimmung. „Dieses Jahr wird es erzwungenermaßen ruhiger, und das ist auch nicht schlecht.“ Kostler genießt abends gerne den selbstgekochten Glühwein. Der religiöse Aspekt spielt für ihn sehrwohl eine große Rolle, auch die Mette besucht er „zu Fuß“, das habe „auch eine gewisse Tradition“.

Das untersagte Chorsingen fehle dem passionierten Sänger jedoch sehr. Ferdinand Fuchsbauer, bekannt unter anderem als Moderator des Wachauer Adventsingens und auf Radio Maria, widmet sich im Advent stets den biblischen Texten und meditiert. Auch Roratemessen, frühmorgendliche Eucharistiefeiern, sprechen ihn an. „In meinem Heimatort Mitterarnsdorf gibt es das ,Adventfensterln‘. Jeden Tag schmückt eine andere Familie ein Fenster, und das ist meistens sehr nett anzusehen“, erzählt Fuchsbauer.

In Gföhl widmet sich Robert Brandtner adventlichem Handwerk: „Vor 16 Jahren, als ich in Pension ging, fing ich an, selbst Krippen zu basteln.“ Ohne große Vorkenntnisse in technischem Werken brachte er sich das Handwerk selbst bei und hat sich längst eine kleine Werkstatt eingerichtet. „Die Krippen habe ich auch schon auf Adventmärkten verkauft und den Erlös gespendet.“