Loidl ist bester Imker Österreichs

Österreichs bester Imker kommt aus Droß! Gerhard Loidl, der gemeinsam mit seiner Gattin Doris seit rund 20 Jahren eine Bio-Imkerei betreibt, wurde im Rahmen der „AB HOF“-Messe in Wieselburg mit dem Titel „Imker des Jahres 2022“ ausgezeichnet.

„Eine größere Auszeichnung als diese ist nicht zu erreichen“, freut sich Loidl, der seine Waren jeden Freitag am Bauernmarkt am Kremser Dreifaltigkeitsplatz anbietet. Zusätzlich zum besonderen Titel holte er in Wieselburg auch noch fünf Goldmedaillen für zwei Cremehonige, Blüten- mit Waldhonig, Wiesenblütenhonig und Akazienhonig.

Beim Speckkaiser holte Florian Winkler-Langgartner, Krems, einen Sieg mit seinen essfertigen Kochpökelwaren.

Unter den 13 Siegern beim Goldenen Stamperl waren Dominik und Matthias Zwicker aus Furth-Göttweig mit ihrem Marillenbrand. Der Kriecherl-Pflaumenbrand brachte der Marillenhof-Destillerie in Ötz (Melanie und Alfred Kausl) einen vollen Erfolg ein.

Goldene Birnen gab es für Produkte aus der Frucht Marille für Benedikt, Elisa und Maximilian Freystetter aus Mautern sowie die Steinobstprodukte der Edelbrennerei (Sabine & Bernhard) Biegl in Lichtenau.

