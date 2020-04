Nachdem schon das Osterfest für viele Menschen nur sehr eingeschränkt stattfinden konnte, fällt nun auch das Maibaumaufstellen im Bezirk Krems coronabedingt flach. In der Vorwoche hatten sich bereits die Bürgermeister des Bezirks Amstetten geeinigt, keine Maibäume aufzustellen.

„Das Problem liegt in der Aufbereitung, die normalerweise Anfang und Mitte April anläuft. Da sind in der Regel viele Hände am Werk, etwa beim Kranzflechten. Und das spießt sich mit den Regeln zum Körperabstand“, erklärt etwa Karl Schöller, Obmann des Verschönerungsvereines Mautern. Hinzu komme, dass viele Mitglieder des Vereins über 60 Jahre alt und damit in einer Risikogruppe sind. Zwar breche den Menschen in einer Zeit, in der sie auf allzu viele Normalitäten verzichten müssen, eine langgepflegte Tradition weg, allerdings: Nicht nur die Maibaumfeier sei unvereinbar mit der Corona-Verfügung, auch das Aufstellen an sich.

Das bezirksweite Verbot des Maibaumaufstellens kam kurioserweise zufällig durch eine NÖN-Anfrage ins Rollen: Während in der Bezirkshauptmannschaft Krems wie selbstverständlich davon ausgegangen wurde, dass das Aufstellen eines Maibaumes ohne Interpretationsspielraum gegen bundesweite Corona-Verfügungen verstoße, war der NÖN bekannt, dass Langenlois sehr wohl einen Baum aufstellen wolle. Daraufhin kam es zu einer Klarstellung der BH gegenüber Langenlois und allen anderen Gemeinden.

Doch kein Maibaum für die „Corona-Helden“

Der Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP) war zunächst etwas überrascht über die Stellungnahme der BH. „Die Idee war, ein Zeichen zu setzen und einen Maibaum für die Helden in der Corona-Krise zu errichten. Für die Krankenschwestern, Pfleger, Postboten, den öffentlichen Dienst und andere.“ Zu diesem Zwecke sei ein Schild mit einer Danksagung an die erwähnten Berufsgruppen als Baumschmuck geplant gewesen. „Es wäre natürlich ein abgespeckter Maibaum gewesen, weil die Vorbereitungen wie etwa das Kranzbinden und ausführliche Beschmücke nur in Menschengruppen zu erledigen gewesen seien.