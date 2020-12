Letztes Wochenende gingen auch in Krems die Testungen von Schul-, Kindergarten- und Gemeindepersonal über die Bühne.

1.428 Antigen-Tests, welche nach etwa 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis liefern, wurden durchgeführt. Lediglich vier Personen wurde positiv getestet. Da besagte Antigen-Tests keine definitive Sicherheit liefern, müssen sich jene vier Corona-Positiven in der Teststraße in der Kremser Strandbadstraße einem PCR-Test unterziehen.

Oberst Georg Härtinger, Kommandant des dritten Stabsbataillons, welches die Testungen selbstständig durchführte, zieht Bilanz und spricht von „kurzfristiger, aber guter Organisation“. „Bezirkshauptmannschaft und Magistrat beschlossen, die Testungen für Stadt und Bezirk in den Österreichhallen durchzuführen. Ich war stets in diese Entscheidungen eingebunden.“

Fünf Teststraßen und 200 Tests pro Stunde

Insgesamt standen dort fünf Teststraßen zur Verfügung, wobei nur vier davon gleichzeitig im Einsatz waren. „Die Testkapazität lag bei 200 Tests pro Stunde“, erklärt Härtinger weiter. Den insgesamt 4.000 möglichen Tests standen also 1.428 Teilnehmer gegenüber. Vorort arbeitete ein Team von 38 Personen aus dem Sanitätszug Härtingers und zehn zivilen Helfern, fünf davon vom Roten Kreuz.

„Während der Aufbauarbeiten am Freitag haben wir uns sogleich selbst getestet, damit wir am Wochenende mit durchgetestetem Personal arbeiten konnten.“ Während Härtingers Sanitätstruppe im Wesentlichen die Tests abnahm, sorgte die Feuerwehr für den äußeren Ordnungsdienst, die Polizei für die Abwicklung des Straßenverkehrs. Dank der Online-Anmeldungen sei es laut Härtinger zu keinen Stehzeiten gekommen.

Weiters führte das Rote Kreuz Schulungen eigener Mitglieder durch, in Vorbereitung auf die kommenden Massentests am 12. und 13. Dezember.

Hans Ebner, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Langenlois, ist diesbezüglich viel am Telefonieren. „Ich rufe momentan meine Gemeinden Langenlois, Lengenfeld, Hadersdorf, Grafenegg, Schönberg am Kamp und Straß im Straßertal durch, um abzuklären, ob Gemeindemitarbeiter im Rahmen der Testungen mithelfen wollen. Diese Personen werden mit Vorbereitungsarbeiten, wie dem Registrieren von Testpersonen betraut, während das RK die Testungen selbst vornimmt.“

Des Weiteren erklärte sich auch ein Gemeindearzt zur Mithilfe bereit. „In diesem Fall füllen meine Leute nur mehr Lücken aus, die der Arzt nicht abdeckt“, so Ebner. Auch weiteres medizinisches Personal komme für die Abnahme von Tests in Frage. In den genannten Gemeinden werde es 13 Teststraßen geben, 25 bis 30 RK-Mitarbeiter werden dort im Einsatz sein.

Ebner appelliert an die Bevölkerung, die von den Gemeinden vorgegebenen Zeiten einzuhalten, um Verzögerungen zu vermeiden. Laut Manfred Türk, Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer im Bezirk Krems, hätten Dürnstein, Wei ßen kir chen und Lichtenau selbst medizinisches Personal organisiert. Das Rote Kreuz stelle insgesamt aber täglich 70 Mitarbeiter zur Unterstützung für Gemeinden bereit. Türk rechnet mit einer Beteiligung von 50 Prozent der Bevölkerung.