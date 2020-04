Die Alt- und Wertstoffsammelzentren in Krems und den Gemeinden des Bezirks Krems-Land öffnen nach der Coronavirus-bedingten Sperre am Dienstag, 14. April, wieder ihre Pforten.

Das ASZ in der Rechten Kremszeile hat zu den regulären Öffnungszeiten, also am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 8 bis 16 Uhr, und wegen des erwarteten Ansturms in der ersten Woche zusätzlich am Mittwoch, von 8 bis 16 Uhr, geöffnet. Wer seine Abfälle entsorgen möchte, muss allerdings die neuen Sicherheitsbestimmungen beachten.

Verpflichtend sind das Tragen von Handschuhen und eines Mund-Nasen-Schutzes, zudem muss der bereits übliche Ein-Meter-Abstand zu anderen Nutzern und Mitarbeitern eingehalten werden. Der zuständige Bereichsleiter am Magistrat, Roland Dewisch, appelliert trotzdem an die Kremser: "Helfen Sie uns, einen großen Ansturm an den ersten Öffnungstagen zu vermeiden und verschieben Sie bitte große Entrümpelungsaktionen auf die Zeit nach der Krise. Kommen Sie alleine oder höchstens zu zweit, wenn Sie jemanden als Unterstützung beim Entladen brauchen!“

Blockabfertigung in den Land-Gemeinden

Noch strengere Vorsichtsmaßnahmen ergreift der Gemeindeverband Krems bei seinen Wertstoffsammelzentren in Langenlois (in der Kalenderwoche 16 geöffnet am Dienstag, Mittwoch und Freitag, 8 bis 18 Uhr), Theiß (Dienstag und Donnerstag, 8 bis 18 Uhr), Paudorf, Lichtenau, Rossatz-Arnsdorf (alle Dienstag, 8 bis 18 Uhr), Stratzing (Mittwoch, 8 bis 18 Uhr), Mautern (Mittwoch und Freitag, 8 bis 18 Uhr), Gföhl (Donnerstag und Freitag, 8 bis 18 Uhr), Schönberg (Donnerstag, 13 bis 18 Uhr), Maigen und St. Leonhard am Hornerwald (beide Donnerstag, 8 bis 18 Uhr).

Zusätzlich zum verpflichtenden Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes werden in die Sammelzentren lediglich drei Fahrzeuge gleichzeitig zum Abladen eingelassen und maximal zwei Insassen dürfen das Auto für das Entladen des Mülls verlassen. Zudem wird Personen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, die Einfahrt verweigert. GV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert erklärt die strengen Vorkehrungen:

"In einem Sammelzentrum haben wir pro Tag circa 300 Kontakte. Die größte Stadt im Bezirk - Langenlois - hat 3.600 Haushalte. Nicht auszudenken, wenn dort auch nur ein Kontakt mit dem Virus zur Übertragung auf einen unserer Mitarbeiter führen würde und der dann als 'Verteiler' auftritt." Oberste Priorität sei es, einen Beitrag zur Reduktion der Verbreitung der Krankheit zu leisten. "Es gibt kein 'Kuchlkastl' und keinen Gartensessel, der diese Priorität aufheben könnte", sagt Wildpert.