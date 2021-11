Mülltrennung: Fehlwurf-Quote zu hoch

Gemeinsam mit der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft (HLUW) Yspertal führte der Gemeindeverband Krems (GV Krems) eine Analyse des Restmülls im Bezirk Krems durch. Dabei wurde die Zusammensetzung des Restmülls untersucht. Die Behälter wurden zufällig ausgewählt, wobei auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Tonnen aus Einfamilienhäusern und Mehrparteienhäusern geachtet wurde.

52 Schüler nahmen den Inhalt unter die Lupe und sortierten ihn. Der Müll wurde neben dem tatsächlichen Restmüll in Altpapier, Plastikflaschen, Getränkekartons, Glas, Metalle, Lebensmittel und biogene Abfälle, Elektroschrott, Problemstoffe und Styropor getrennt.

Das Ergebnis zeigt, dass rund 25 Prozent der Abfallmenge aus sogenannten Fehlwürfen besteht – also Abfälle, die eigentlich für die Wiederverwertung geeignet wären. „Ein Viertel an Fehlwürfen sind aufs Jahr umgerechnet mehr als 1.600 Tonnen falsch entsorgter Abfall. Das kostet den Verband und damit die Gebührenzahler jährlich 250.000 Euro!“, ärgert sich Verbandsobmann Bürgermeister Anton Pfeifer. Den größten Anteil (10 %) machten Lebensmittel und biogene Abfälle aus. Andererseits steckt auch ein hohes Potenzial an Wertstoffen im Restmüll, etwa Altpapier im Restmüll.

Das Trennverhalten in Einfamilienhäusern ist besser als in Mehrparteienhäusern mit Gemeinschafts-Tonnen. „Falsche bzw. keine Abfalltrennung vernichtet Rohstoffe und kostet Geld. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns!“, zieht GV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert Bilanz.