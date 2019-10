Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ startete das Land NÖ mit 1. Juli den sogenannten „Reparaturbonus“. Kunden können sich seitdem 50 Prozent der Reparaturkosten für Elektrogeräte bis zu einem Höchstbetrag von 100 Euro im Jahr vom Land erstatten lassen.

Was sagen Unternehmer aus dem Bezirk Krems dazu? Martina Kurz-Novotny von Red Zac „Radiodoktor“ Novotny in der Kremser Altstadt begrüßt die Aktion, wendet aber ein: „Wir müssen das schon an unsere Kunden herantragen, dass es diesen Bonus gibt. Nur die Wenigsten kommen und wissen bereits darüber Bescheid.“ Die Zahl der Reparaturen habe sich seit der Einführung des Bonus nicht erhöht. „Es freuen sich halt jene, die ihre Geräte sowieso zur Reparatur gebracht hätten.“ Junge Leute kommen laut Kurz-Novotny eher aus Gründen der Nachhaltigkeit, ältere wollen sich hingegen oft nicht von ihren liebgewonnenen Geräten trennen.

„Zu wenig Mittel und zu kurzfristig geplant“

Beim Bild- und Audiotechnikhandel „Audio Art“, ebenfalls im Herzen von Krems, sieht man die Aktion auch positiv, findet sie allerdings viel zu kurz. „Bis sich so etwas herumspricht, bis wirklich viele Leute das im Bewusstsein haben, ist die Aktion bereits wieder vorbei.“ Tatsächlich läuft der Reparaturbonus mit spätestens 31. März 2020 aus, vorausgesetzt, die budgetierten Mittel werden nicht schon vorher aufgebraucht.

Über die Plattform www.reparaturfuehrer.at sollen Kunden regionale Reparaturbetriebe leichter finden können. Letztere müssen sich dort zunächst anmelden, um aufzuscheinen. Bei der EVS Team HandelsgmbH meint Johannes Seierl: „Von zehn Reparaturkunden kennt vielleicht einer diese Seite.“

„Aktives Zeichen gegen Wegwerfgesellschaft“

Mit der Abwicklung der Förderung habe man, so die Wirtschaftstreibenden, nichts zu tun. Kunden müssen diese spätestens vier Wochen nach Ausstellung der Rechnung online (etwa auf www.noe.gv.at) per Formular und Zahlungsnachweis beantragen.

Umweltlandesrat Stephan Pernkopf sieht neben der ökologischen auch die ökonomische Seite. So solle der Bonus des Landes auch als „Impuls für die Reparaturbetriebe“ wirken.

Wolfgang Ecker, Obmann des Gewerbes und Handwerks bei der Wirtschaftskammer NÖ, sieht im Reparaturbonus ein „aktives Zeichen gegen eine Wegwerfgesellschaft“. Während der Neukauf von Geräten oftmals über das Internet stattfindet, soll der Bonus Anreize geben, lokale Reparaturbetriebe zu nutzen. Dies sei auch wichtig zur Sicherung von Ausbildungsplätzen und des betrieblichen Know-hows in der Region.