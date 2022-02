Nachtgastronomie erwartet Ansturm

Wenn die Pandemie das Land eines gelehrt hat, dann, dass der Tag nicht vor dem infektiologischen Abend gelobt werden soll. Nun hat die Bundesregierung trotz neuer Corona-Varianten in Sichtweite den „Freedom Day“, also den Tag der Befreiung von fast allen Corona-Maßnahmen, für 5. März angekündigt.

Diesem blicken betroffene Branchen freudig entgegen, vor allem die Nachtgastronomen, die beinahe zwei Jahre gezwungenermaßen geschlossen hielten. Schwer positiv gestimmt zeigt sich Helmut Preiser, Disko-Betreiber aus Großreinprechts. „Ich erwarte einen großen Andrang, so wie wir ihn letzten Juli erlebten. Da hätte ich drei mal so viel Platz gebraucht“, so der ansonsten für skeptische Töne bekannte Nachtgastronom. Er plane, nur mehr etwa jedes dritte Wochenende für spezielle Events zu öffnen. Neben einer Reihe von Faktoren führte auch die klamme Personalsituation zu dieser Entscheidung. „Wenn ich jedes Wochenende öffnen wollte, ich könnte es nicht einmal.“

„Große Erwartungen“ an den 5. März hat auch der Kremser Nachtgastronom Armin Oswald. Sein Team habe er zum größten Teil erhalten können, sei also personell gerüstet. „Der Andrang wird zumindest am Anfang groß sein“, schätzt er. Er werde sein Covid-Präventionskonzept, nach welchem jeder Mitarbeiter geimpft sein muss, fortführen. Hiobs-Botschaften, seine Branche werde noch länger auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, relativiert er: „Das trifft eher große Diskotheken, wie es sie in Wien gibt, aber nicht uns.“

Wie sieht man das in der einzigen Großraumdisko der Stadt Krems, der Eventstage?

„Hinsichtlich der ersten Monate sind wir zuversichtlich. Härter sind für uns eher die Sommermonate“, erklärt Co-Chef Benjamin Aigner. Die Vorbereitungen im Betrieb, den er gemeinsam mit Cousin Lukas seit Mitte 2021 führt, laufen auf Hochtouren. Viel Arbeit macht etwa die Veranstaltungsplanung. Vor allem bekannte Acts, wie etwa Rapper Sido vergangenes Jahr, bräuchten mehr zeitlichen Vorlauf. „Es ist immer das Gleiche: Zuerst haben wir lange geschlossen und dann müssen wir innerhalb von zwei Wochen alles startklar machen.“ Einen Ansturm von „Party-Flüchtlingen“ aus dem strenger regulierten Wien fürchtet keiner der Befragten.

Manche Gastwirte wollen an 2G und 3G festhalten

So mancher Speisegastronom will in seinem Betrieb die G-Regeln fortführen. „Ich werde wahrscheinlich 2G aufrecht erhalten und sollte es doch 3G werden, verlange ich einen PCR-Test“, sagt etwa Stefan Horky von der Hadersdorfer „Färberstub’n“. Die eigene Kundschaft sei sowieso bereits geimpft, er sei mit 2G also „gut gefahren“. Er freue sich vor allem darüber, dass er nun wieder Gruppen mit mehr als 25 Personen bei Feiern empfangen könne. „Am 10. März steht die Kamptal Wine Trophy am Plan. Da wäre diese Einschränkung sehr von Nachteil.“

Masseure und Co hoffen auf „lockerere Stimmung“

Ähnlich sieht man in körpernahen Dienstleistungsbetrieben die Situation. „Etwa 95 Prozent unserer potentiellen Kunden sind geimpft, nur sehr wenige sind durch die 2G-Regel weggefallen“, bestätigt etwa Ingrid Edlinger, Chefin des Kremser „House of Beauty“, wo verschiedenste Körperdienstleistungen angeboten werden. Hinsichtlich der Maskenpflicht hänge die Branche noch in der Schwebe.

„Bei Behandlungen mit Nähe zum Gesicht des Kunden, werde ich die Maske noch eine Weile aufsetzen. Bei der Fußpflege wird wegen des Staubs beim Nagelschleifen sowieso eine Maske getragen.“

Auch im Kremser „Massagestudio Felix“ ging man auch mit 2G nicht durch ein Jammertal. „Unsere Buchungslage ist durchgehend gut. Wir sind nur froh, wenn es zu keinem Lockdown kommt“, erklärt Geschäftsführer Felix Boczek. Auch das Kontrollieren sei mittlerweile ein eingeschliffener Ablauf. „Für uns war das kein großer Aufwand mehr, zumal wir großteils mit Stammkunden arbeiten.“

Edlinger und Boczek erwarten sich mit 5. März, „dass die Stimmung der Leute lockerer“ werde. In der Kulturbranche zeigt man sich gut gerüstet für sämtliche Szenarien. „Wir planen unsere Festivals Imago Dei, donaufestival und Glatt&Verkehrt seit vielen Wochen und sind gut vorbereitet, sehr flexibel auf die jeweiligen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung reagieren zu können“, heißt es bei der Nö Festival und Kino GmbH.

Als Teil der NÖKU-Gruppe habe man Gesundheitsregeln etabliert, die teilweise auch etwas strenger gehandhabt werden, als die allgemeinen Vorgaben. „Für das donaufestival werden wir bezüglich Maskenpflicht und 3G-Kontrollen die Richtlinien noch zeitnah zum Termin festlegen und veröffentlichen.“ Die Grafenegg Kulturbetriebs GmbH führt ihr Programm regulär weiter. Die Stadt Krems rechnet durch die Öffnungsschritte mit wieder höheren Besucherzahlen im Hallenbad. Man freut sich außerdem darüber, dass die Frühjahrssaison der Fußballligen stattfinden kann. Die Wintersaison musste ja abgesagt werden.

