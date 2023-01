Neuer Polizeichef im Amt

Werbung

Seinen ersten Arbeitstag in Krems hatte der neue Chef des Bezirkspolizeikommandos, Gerhard Pichler (die NÖN berichtete im Oktober exklusiv über seine Bestellung), am 2. Jänner. Damit ist das Führungsteam der Polizei im Bezirk wieder komplett.

Seit dem Pensionsantritt seines Vorgängers Manfred Matousovsky hatte Siegfried Senk das Bezirkskommando geführt. Er bleibt Stellvertreter.

Pichler ist Absolvent der Textilfachschule und Meisterschule Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen/Thaya, seit rund 30 Jahren im Polizeidienst und war zuletzt seit 2012 Polizeichef im Bezirk St. Pölten. Der verheiratete Vater zweier Kinder (19, 23) ist in Obergrünbach in der Gemeinde Lichtenau wohnhaft, wo sein Bruder An dreas Bürgermeister ist. Der leidenschaftliche (Marathon-) Läufer kam beruflich bereits in seiner Zeit als Beamter auf der Inspektion Hadersdorf mit dem Bezirk Krems in Kontakt. Den sechssemestrigen Lehrgang „Polizeiliche Führung“ absolvierte Pichler an der FH Wr. Neustadt, seinen Master im Bereich Wissensmanagement machte er an der FH Eisenstadt.

In Krems ist der neue Chef jetzt für acht Polizeiinspektionen mit rund 150 Beamten zuständig – Krems (55), Mautern (21), Gföhl, Hadersdorf und Langenlois (je 13), Spitz (11), Rastenfeld, Weißenkirchen (je 9) sowie das Bezirkspolizeikommando (6).

