Wer gerne die Radwege in und um Krems nutzt, der konnte in den letzten Monaten die Hochkonjunktur des Radfahrens kaum übersehen. Auch Jakob Pachschwöll, von der Radlobby Krems, teilt diese Einschätzung: „Das hat aber schon in der Zeit vor dem Corona-Lockdown begonnen. Das Rad hat mit dem Klimaschutzbewusstsein an Beliebtheit gewonnen, würde ich subjektiv einschätzen.“

Da viele Städte primär als „Autostädte“ konzipiert wurden - Krems ist hier keine Ausnahme- herrscht vielerorts Nachholbedarf hinsichtlich einer modernen, flächendeckenden Fahrrad-Infrastruktur. Was macht die Stadt Krems dagegen?

Ein Flickenteppich an Kleinmaßnahmen

„Das große Ziel“, erklärt Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel, „ist eine Radweg-Achse von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, von Stein nach Lerchenfeld, von Senftenberg nach Mautern.“ Dazu sei aber ein „Flickenteppich an Kleinmaßnahmen“ nötig. Ein Beispiel: eine Industriebahnunterführung hinter dem Obst-Betrieb Unfried (Hafenstraße). „Diese ist heute nur für Fußgänger passierbar, Radfahrer müssen extra absteigen“, sagt Scheichel. Hier solle eine Rampe Abhilfe schaffen, um Radfahrern aus Lerchenfeld über die Hafenstraße und Süßgasse besseren Zugang etwa zum Merkur Markt und Bühlcenter zu ermöglichen. Gerade genannte Gebiete gelten für viele Kremser Radfahrer als „fahrradfeindlich“, was Scheichel „bekannt“ ist. Auch Teile der Donaulände, sowie der Bertschingerstraße zählen dazu. Hier treffen weitgehend fehlende Radwege auf oft dichten Autoverkehr.

Radlobby legt Krems Altstadt-Konzept vor

Radlobby-Mann Pachschwöll sieht ein weiteres Problem: „Die Altstadt ist schwer zugänglich für Radfahrer.“ Der Stadtgraben sei der einzige verkehrsordnungsgemäße Weg, über den Radfahrer in das Gebiet nördlich der Landstraße fahren können. Die Radlobby legte der Stadt daher ein Konzept mit Lösungen vor. „Es geht um Zufahrtsmöglichkeiten beim Steinertor, der Unteren Landstraße und weitere Bereiche.“

Das Budget für Radangelegenheiten ist oft überschaubar. Scheichel spricht für Krems von 50.000 Euro. In Langenlois sei es ein überschaubarer Bereich im Budget für Verkehrs- und Güterwege. Auch dort gebe es noch einiges zu tun, allerdings arbeite man derzeit ein Verkehrskonzept aus und suche um Förderungen des Landes NÖ an, wovon auch die Radinfrastruktur profitieren soll, so die Stadt.

E-Bike bringt Vorteile und manche Risiken

Wie beurteilt der Handel aktuelle Trends am Radmarkt? „Es gibt definitiv mehr Leute, die auf das Rad umsteigen. Gerade im städtischen Bereich“, erklärt „Rund ums Rad“-Chef Andreas Geyer. Das E-Bike erfreut sich nicht nur bei Älteren an Beliebtheit, sondern auch bei jungen Kunden, die etwa im Gelände weitere Strecken fahren wollen.

„Außerdem wird allgemein auf optimale Abstimmung des Rads mit dem eigenen Körper Wert gelegt“, so Geyer. Dies betreffe etwa Sattel oder Lenker.

Das E-Bike birgt aber auch Risiken, wie Radlobby-Mann Pachschwöll meint. So können Menschen dank Motorunterstützung nun Strecken radeln, die zu Zeiten vor Erfindung des E-Bikes nicht als Radstrecken gedacht waren und diesbezüglich über null Infrastruktur verfügen.