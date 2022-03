ÖVP-Bezirksparteitag: Edlinger-Start mit Rückenwind

Keine Überraschungen, dafür viele starke Aussagen hatte der Bezirksparteitag der ÖVP in der Römerhalle in Mautern zu bieten. Die Funktionäre wählten Josef Edlinger wie erwartet zu ihrem neuen Obmann. Der 52-jährige Landtagsabgeordnete erhielt 174 von 182 Delegiertenstimmen und vereinte damit eine starke Mehrheit von 95,6 Prozent hinter sich. Über 100 Prozent durfte sich die neue Obmann-Stellvertreterin, Bundesrätin Doris Berger-Grabner aus Krems freuen. Bergerns Bürgermeister Roman Janacek bekam mit 96,3 Prozent der Stimmen ebenfalls ein Vertrauensvotum.

In seiner Premierenansprache als Obmann wählte Edlinger, der aus der Gföhler Katastrale Felling kommt, offene Worte: „Es gab schon bessere Zeiten, in denen man ÖVP-Obmann werden konnte.“ Er nahm mit dieser Aussage Bezug auf die schwierige weltpolitische Situation mit Ukraine-Krieg und Pandemie, aber auch auf partei- und innenpolitische Turbulenzen. Die ÖVP sehe sich derzeit einem „vom Mitbewerber inszenierten U-Ausschuss“ ausgesetzt, der „alles andere als angenehm werden wird“. Für die Zukunft sei er trotzdem zuversichtlich, so Edlinger: „In schwierigen Zeiten waren es immer Vertreter der Volkspartei, die mit Mut vorangegangen sind.“ Er werde vollen Einsatz für die ÖVP und den Bezirk an den Tag legen und ist überzeugt: „Wir werden Erfolge feiern!“

Als erste Gratulantin stellte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein. Sie sieht in Edlinger einen Politiker, der „fleißig und viel unterwegs ist, der die Sorgen der Menschen ernst nimmt und dem kein Problem zu klein oder zu groß ist.“ Edlinger bringe die notwendige Kompetenz und Leidenschaft für die Funktion des Bezirksparteivorsitzenden mit.

Hans Penz mit Appell und Kritik zum Abschied

Würdigende Worte fand Mikl-Leitner auch für Hans Penz, der das Amt zuvor 22 Jahre lang bekleidet hatte und von den Delegierten einstimmig zum Ehrenobmann gewählt wurde: „Er ist ein ganz Großer. Er hat sehr viel beigetragen, dass der Bezirk so dasteht, wie er dasteht.“ Ausgezeichnet hätten Penz immer sein Weitblick und seine Durchsetzungsstärke. Respekt sei ihm wichtiger als Sympathie gewesen. „Jeder von uns wollte ihn lieber als Freund statt als Feind haben. Er ist einer mit Ecken und Kanten, aber er wollte immer nur das Beste für das Land und den Bezirk.“

Penz selbst sprach am Podium vom „Ende einer langen Reise“, die vor 56 Jahren begonnen habe. „Ich verspüre keinen Abschiedsschmerz.“ Er sei dankbar, so oft das Vertrauen erhalten zu haben und die Möglichkeit gehabt zu haben, für die Menschen dieses Landes zu arbeiten.

Kritik übte der langjährige Landtagspräsident in seiner Abschiedsrede am mangelnden Interesse, sich politisch zu engagieren und an medialen Vorverurteilungen von Politikern. Der 71-Jährige nutzte die Gelegenheit aber auch für einen Appell: „Es gärt in unserer Demokratie, es gärt aber auch in unserer Partei. Ob Essig oder Wein entstehen wird, ist noch ungewiss.“ Aus Sicht der ÖVP gelte es, sich nicht internen Streitigkeiten hinzugeben, sondern auf der Höhe der Zeit zu sein und mehr Mut bei Entscheidungen an den Tag zu legen.

