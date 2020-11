Österreich geht zum zweiten Mal in einen Lockdown, wenn auch in abgeschwächter Form. Wichtige Akteure des lokalpolitischen Managements der Situation sind unter anderem die Stadt- und Ortschefs. Was sagen die Bürgermeister zum erneuten Lockdown-Beschluss der Bundesregierung? Welche Erfahrungen haben Sie während des ersten Lockdowns gesammelt und können sie diese nun nutzbar machen?

Resch sieht kurzen Lockdown notwendig

Reinhard Resch (SPÖ), Kremser Stadtchef, sieht einen vier- bis sechswöchigen Lockdown als notwendig und seine Stadt gut darauf vorbereitet: „Was die Kommunikation zwischen der Kremser Stadtverwaltung, Einsatzkräften, Gesundheitsinstitutionen oder der Bezirkshauptmannschaft angeht, sind wir gut abgestimmt. Mit chaotischen Situationen rechne ich jedenfalls nicht.“ Die Krisenstäbe, welche schon bei Hochwässern und in anderen Krisensituationen eingerichtet wurden, seien eine sehr nützliche Ressource zur Kommunikation.

„Maßnahmen müssen rechtlich sicher sein“

Grundsätzlich erwartet sich Resch, dass die Maßnahmen „rechtlich auf festem Boden stehen und keine Umgehungsmöglichkeiten bieten“. Er verweist dabei auf die Vorfälle in der Kremser Nachtgastronomie. Das Nachtlokal Marquée hatte im August die Sperrstunde ganz legal umschifft. Werde all das nicht gewährleistet, sei eine logische Folge, dass sich Bürger nicht mehr auskennen und die Legitimität der Corona-Regeln untergraben werde. „Ich sehe etwa nicht ein, wieso Kunst- und Kultureinrichtungen schließen müssen, obwohl die bestens organisiert sind und es dort meines Wissens noch keinen einzigen Cluster gab. In Kirchen hatten wir Cluster, aber Messen dürfen stattfinden.“

Weißenkirchen weiß, was „Hotspot“ bedeutet

In Weißenkirchen zeigt sich Bürgermeister Christian Geppner (ÖVP) zuversichtlich hinsichtlich der Bereitschaft der Bevölkerung zur Einhaltung der Regeln: „Weißenkirchen war im Frühjahr ein Corona-Hotspot. 900 Leute, also fast der gesamte Ort, wurden getestet, über 100 davon positiv. Aufgrund dieser Ausnahmesituation herrscht hier besondere Achtsamkeit.“

MK Christian Geppner, Bürgermeister Weißenkirchen: „Gutes Covid-Bewusstsein im Ort.“

Mittlerweile gebe es „so gut wie gar keine neuen Fälle“ mehr. Im Juni wurde in Weißenkirchen bekannterweise eine Antikörper-Studie durch die Danube Private University gestartet. Dass vier Monate später 94 Prozent der Erkrankten noch über Antikörper verfügen, stimme ihn optimistisch.

Geppner zählt auf Covid19-Konzepte

Wie Resch vertraut auch Geppner auf die im Frühjahr hastig erstellten Abläufe und Konzepte. „Ein Unterschied zum März und April ist etwa, dass wir von der Bezirksverwaltung stets die aktuellen Corona-Zahlen bekommen. Die sind auf unserer Gemeinde-Homepage einsehbar und bieten den Bürgern Transparenz.“ Außerdem seien Covid-Konzepte unter anderem für das Gemeindeamt, Kindergärten, die Schulen sowie das Wachau-Museum erstellt worden.

Das eingefrorene Gesellschaftsleben hat laut Geppner auch Auswirkungen auf den Arbeitsalltag von Bürgermeistern. „Regelmäßiger Kontakt zu den Bürgern ist fixer Bestandteil – nicht nur am Telefon oder in Sprechstunden, sondern auch in informellen Gesprächen bei Sportveranstaltungen, Feiern oder Gottesdiensten. Ohne all das ist es viel schwerer zu ermitteln, wo die Bewohner der Schuh drückt.“

Liselotte Golda (ÖVP), Bürgermeisterin von Hadersdorf, hält sich an die Auflagen, macht sich aber Sorgen über verlorene Arbeitsplätze und um die Eltern. Ärzte sollten ihre Patienten weiterhin versorgen: „Eine Rufnummer löst nicht die Angst der Betroffenen!“ Golda plädiert für einen pragmatischen Weg: „Ich halte die Fahne in der Mitte, halte mich an die Regeln, führe aber Sitzungen in der Gemeinde mit dem entsprechenden Abstand weiter durch.“